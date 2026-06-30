Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Endah Primasari Utami
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.44 WIB

Pinguin, Wajah, atau Wanita yang Pertama Kali Anda Lihat? Ungkap Kekuatan Diri yang Tidak Pernah Terpikirkan Sebelumnya

Apa yang pertama kali terlihat ungkap kekuatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Sumber: Instagram priyaminimoods.

 
JawaPos.com - Ada kekuatan diri yang terasa halus, sampai-sampai Anda tidak menyadari bahkan tidak pernah terpikirkan sebelumnya.

Tapi, kekuatan itu berdampak besar, memengaruhi bagaimana Anda bertahan hidup sampai terhubung dengan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari priyaminimoods pada Selasa (30/6), melalui apa yang pertama kali Anda lihat, apakah itu pinguin, wajah, atau wanita, kekuatan diri yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya dapat terungkap.
 
Baca Juga: 8 Ciri Kepribadian Orang yang Tidak Dekat dengan Orang Tua Saat Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi, Apa Saja?

1. Pinguin

Mungkin Anda diam-diam menyimpan kekuatan.

Layaknya pinguin yang mampu bertahan hidup di musim dingin yang paling keras, Anda terus bergerak maju.

Bahkan ketika hidup terasa dingin dan tidak pasti.

Orang di luar sana mungkin tidak selalu memerhatikan perjuangan Anda ini, karena Anda pun telah belajar bagaimana menanggungnya dengan anggun.

Dibalik ketenangan Anda, tersembunyi ketahanan yang luar biasa.

2. Wajah

Mungkin Anda orang yang memerhatikan jiwa sebelum penampilan.

Ketika orang lain melihat wujud, perhatian Anda justru tertuju pada kisah-kisah dibaliknya.

Mungkin karena Anda merasakan secara mendalam, peduli secara mendalam, serta memahami emosi yang sering kali terlewatkan.

Karunia semacam ini bisa menjadi berat, karena Anda tidak hanya membawa perasaan Anda sendiri, tapi juga rasa sakit yang tidak terucapkan dari orang-orang di sekitar Anda.

3. Wanita

Mungkin Anda memiliki kepekaan yang langka terhadap apa yang tersembunyi.

Anda memahami bahwa hal-hal terpenting dalam hidup sering kali tidak terlihat pada pandangan pertama, baik itu cinta, harapan, kesepian, keberanian, dan mimpi.

Anda melihat melampaui permukaan, karena hati Anda tahu bahwa selalu ada lebih banyak hal dalam sebuah cerita daripada yang orang pilih untuk ditampilkan.***

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Cara Anda Melewati Sungai Ungkap Seberapa Baik Anda Menangani Krisis: Jembatan Kaca, Jembatan Gantung, Jembatan Kayu, atau Zipline? - Image
Kepribadian

Cara Anda Melewati Sungai Ungkap Seberapa Baik Anda Menangani Krisis: Jembatan Kaca, Jembatan Gantung, Jembatan Kayu, atau Zipline?

Senin, 29 Juni 2026 | 21.17 WIB

Perilaku Saat Menunggu Mencerminkan Siapa Diri Anda: Pilih Gambar yang Paling Sesuai dengan Anda - Image
Kepribadian

Perilaku Saat Menunggu Mencerminkan Siapa Diri Anda: Pilih Gambar yang Paling Sesuai dengan Anda

Senin, 22 Juni 2026 | 17.26 WIB

Tes Ilusi Optik: Sifat Terbaik Anda Terungkap Seketika dari Gambar Pertama yang Anda Lihat, Apa Itu? - Image
Kepribadian

Tes Ilusi Optik: Sifat Terbaik Anda Terungkap Seketika dari Gambar Pertama yang Anda Lihat, Apa Itu?

Rabu, 10 Juni 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

5

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

6

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

7

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

8

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

10

Start P7 di Sirkuit Assen! Veda Ega Pratama Bongkar Penyebab Crash di Practice Moto3 Belanda 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore