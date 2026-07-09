Seseorang Mengatakan 10 Hal Ini dalam Percakapan? Mereka Adalah Ahli dalam Obrolan Ringan Menurut Psikologi

seseorang yang ahli dalam obrolan ringan./Magnific/nampix
JawaPos.com - Tidak semua orang mampu membuat percakapan terasa menyenangkan. Ada orang yang baru berbicara beberapa menit saja sudah membuat suasana menjadi canggung, sementara ada pula yang mampu membuat lawan bicara merasa nyaman, dihargai, dan ingin terus berbincang.
Kemampuan ini sering disebut sebagai small talk atau obrolan ringan. Meski terdengar sepele, psikologi menunjukkan bahwa obrolan ringan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial, meningkatkan kepercayaan, hingga membuka peluang dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
Menariknya, orang yang mahir melakukan obrolan ringan biasanya memiliki pola komunikasi tertentu. Mereka tidak selalu berbicara banyak atau menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, mereka tahu kapan harus bertanya, mendengarkan, dan memberikan respons yang tepat.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat sepuluh kalimat yang sering digunakan oleh orang yang ahli dalam obrolan ringan menurut prinsip-prinsip psikologi komunikasi.
1. "Apa yang paling menarik dari harimu hari ini?"
Alih-alih bertanya, "Apa kabar?" yang sering dijawab dengan singkat, mereka memilih pertanyaan yang lebih spesifik.
Pertanyaan seperti ini mengundang lawan bicara untuk menceritakan pengalaman positif maupun hal yang benar-benar berkesan. Secara psikologis, pertanyaan terbuka membantu percakapan berkembang secara alami dan menciptakan koneksi yang lebih dalam.
Selain itu, pertanyaan ini menunjukkan ketertarikan yang tulus terhadap kehidupan orang lain.
2. "Ceritakan lebih lanjut."
Kalimat sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa.
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