7 Frasa yang Digunakan Rekan Kerja Saat Mereka Mengambil Kredit atas Pekerjaan Anda Tanpa Anda Sadari Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di lingkungan kerja yang kompetitif, tidak semua orang menunjukkan ambisi mereka secara terang-terangan.

Sebagian melakukannya dengan cara yang halus, bahkan sulit dikenali. Salah satu bentuk perilaku yang sering terjadi adalah ketika seseorang secara perlahan mengambil kredit atau pengakuan atas hasil kerja orang lain.

Fenomena ini bukan hanya soal etika, tetapi juga berkaitan dengan psikologi sosial dan dinamika organisasi. Menurut berbagai penelitian dalam bidang psikologi organisasi, individu yang ingin meningkatkan citra dirinya terkadang menggunakan strategi komunikasi yang membuat kontribusi orang lain tampak sebagai bagian dari pencapaiannya sendiri.

Menariknya, perilaku tersebut sering diawali dengan frasa-frasa sederhana yang terdengar biasa. Jika tidak diperhatikan, seseorang bisa kehilangan kesempatan memperoleh apresiasi yang memang menjadi haknya.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat tujuh frasa yang patut dikenali beserta penjelasan psikologinya.

1. "Kita sudah mengerjakan ini dengan baik."

Sekilas, kalimat ini terdengar inklusif dan menunjukkan semangat kerja sama. Namun dalam beberapa situasi, penggunaan kata "kita" dapat mengaburkan siapa sebenarnya yang memiliki kontribusi terbesar.

Dalam psikologi komunikasi, hal ini dikenal sebagai bentuk difusi tanggung jawab maupun difusi kredit. Ketika hasil pekerjaan dipresentasikan kepada atasan, kontribusi individu menjadi kurang terlihat karena semuanya dilebur ke dalam kata "kita."

Apabila rekan kerja sebelumnya tidak banyak terlibat tetapi tiba-tiba menggunakan frasa ini saat hasilnya dipuji, Anda patut lebih memperhatikan pola komunikasinya.