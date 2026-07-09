10 Frasa yang Sering Digunakan Orang yang Benar-Benar Bahagia dalam Percakapan Sehari-hari Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar bahagia./Magnific/Lifestylememory
JawaPos.com - Kebahagiaan sering kali dianggap sebagai hasil dari pencapaian besar, seperti karier yang sukses, kondisi finansial yang mapan, atau hubungan yang harmonis.
Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati juga tercermin dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari, termasuk cara seseorang berbicara.
Pilihan kata yang kita gunakan tidak hanya mencerminkan kondisi emosional, tetapi juga dapat memengaruhi cara otak memandang kehidupan.
Orang yang benar-benar bahagia cenderung memiliki pola komunikasi yang lebih positif, penuh empati, dan terbuka terhadap pengalaman baru.
Mereka tidak selalu tersenyum sepanjang waktu atau bebas dari masalah, tetapi mereka memiliki cara berpikir yang sehat sehingga tercermin dalam percakapan sehari-hari.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (8/7), terdapat 10 frasa yang sering diucapkan oleh orang-orang yang benar-benar bahagia menurut berbagai temuan dalam bidang psikologi positif.
1. "Terima kasih."
Rasa syukur merupakan salah satu fondasi utama kebahagiaan. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu yang rutin mengungkapkan rasa terima kasih memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang jarang melakukannya.
Orang yang bahagia tidak menganggap bantuan atau kebaikan orang lain sebagai sesuatu yang otomatis mereka dapatkan. Mereka menghargai setiap bentuk perhatian, sekecil apa pun.
Mengucapkan "terima kasih" juga memperkuat hubungan sosial, meningkatkan rasa saling menghargai, dan menciptakan suasana yang lebih positif dalam interaksi sehari-hari.
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