Libur Sekolah, Tingkat Keterisian Kursi Kereta Api mencapai 92 Persen

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta mencatat tingkat keterisian tempat duduk (okupansi) kereta api kelas ekonomi komersial mencapai 92 persen pada masa liburan sekolah periode 20 Juni-5 Juli 2026.

“Berdasarkan data sementara per Selasa, 30 Juni 2026, pukul 08.30 WIB, rata-rata okupansi kelas ekonomi komersial mencapai 92 persen, ekonomi PSO/subsidi pemerintah mencapai 105 persen, sementara kelas eksekutif sekitar 60 persen,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan secara keseluruhan, kapasitas tempat duduk kereta api (KA) Jarak Jauh selama periode liburan sekolah mencapai 629.649 tempat kursi.

Menurut dia, okupansi ekonomi PSO yang mencapai lebih dari 100 persen dimungkinkan karena karakter perjalanan KA PSO yang melayani naik dan turun pelanggan di sejumlah stasiun antara.

“Dengan demikian, satu tempat duduk dapat digunakan oleh pelanggan berbeda pada relasi perjalanan yang berbeda dalam satu perjalanan KA,” ujar Franoto.

Selain KA Jarak Jauh, KAI Daop 1 Jakarta juga melayani perjalanan KA lokal. Untuk KA Lokal Pangrango, kapasitas tempat duduk selama periode 20 Juni-5 Juli 2026 mencapai 58.880 kursi, dengan total pemesanan 57.064 tiket.

Sementara itu, KA Lokal Siliwangi memiliki kapasitas 30.528 tempat duduk, dengan total pemesanan 18.418 tiket. Pada masa liburan sekolah kali ini, beberapa tujuan favorit pelanggan dari wilayah Daop 1 Jakarta, antara lain Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember.