7 Koridor Transjakarta Paling Ramai Penumpang, Catat Jalur Favorit Komuter Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengubah nama Halte Transjakarta Setiabudi menjadi Halte Setiabudi Integritas pada Minggu (21/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Bagi masyarakat yang rutin menggunakan Transjakarta, mengetahui koridor dengan jumlah penumpang terbanyak bisa membantu merencanakan perjalanan agar lebih nyaman. Beberapa rute hampir selalu dipadati pengguna, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja karena menjadi penghubung kawasan permukiman, pusat bisnis, hingga destinasi wisata.
Berdasar rekapitulasi data pelanggan harian dan tahunan Transjakarta, terdapat tujuh koridor yang secara konsisten mencatat volume penumpang tertinggi. Koridor-koridor ini menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dan wilayah penyangga setiap harinya.
Berikut koridor Transjakarta yang paling ramai digunakan penumpang.
Baca Juga:Kebakaran di TPA Jatiwaringin Banten, BNPB Kerahkan Helikopter Water Bombing untuk Padamkan Api
Koridor 1 merupakan jalur dengan jumlah penumpang terbanyak di jaringan Transjakarta. Rute ini menghubungkan kawasan Blok M di Jakarta Selatan dengan Kota Tua Jakarta.
Sepanjang perjalanan, bus melintasi pusat perkantoran, kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata seperti Bundaran HI dan Kota Tua. Tingginya aktivitas masyarakat di sepanjang jalur ini membuat Koridor 1 hampir selalu ramai sepanjang hari.
Koridor 9 menjadi salah satu jalur paling vital karena merupakan koridor terpanjang di jaringan Transjakarta. Rute ini melintasi lima wilayah administrasi Jakarta.
Koridor tersebut menghubungkan kawasan permukiman padat di Jakarta Timur dengan berbagai pusat aktivitas di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sehingga menjadi pilihan utama ribuan komuter setiap hari.
Koridor 13 menempati posisi ketiga sebagai jalur dengan volume penumpang tertinggi.
Keunggulan koridor ini terletak pada penggunaan jalur layang (elevated busway) yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dibandingkan jalur reguler. Rute ini banyak dimanfaatkan komuter dari wilayah Tangerang menuju kawasan Jakarta Selatan.
Koridor 8 menjadi salah satu rute favorit masyarakat yang bepergian dari Jakarta Selatan menuju pusat kota.
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan
Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas