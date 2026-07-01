7 Koridor Transjakarta Paling Ramai Penumpang, Catat Jalur Favorit Komuter Jakarta

JawaPos.com - Bagi masyarakat yang rutin menggunakan Transjakarta, mengetahui koridor dengan jumlah penumpang terbanyak bisa membantu merencanakan perjalanan agar lebih nyaman. Beberapa rute hampir selalu dipadati pengguna, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja karena menjadi penghubung kawasan permukiman, pusat bisnis, hingga destinasi wisata.

Berdasar rekapitulasi data pelanggan harian dan tahunan Transjakarta, terdapat tujuh koridor yang secara konsisten mencatat volume penumpang tertinggi. Koridor-koridor ini menjadi tulang punggung mobilitas warga Jakarta dan wilayah penyangga setiap harinya.

Berikut koridor Transjakarta yang paling ramai digunakan penumpang.

1. Koridor 1 Blok M–Kota Koridor 1 merupakan jalur dengan jumlah penumpang terbanyak di jaringan Transjakarta. Rute ini menghubungkan kawasan Blok M di Jakarta Selatan dengan Kota Tua Jakarta.

Sepanjang perjalanan, bus melintasi pusat perkantoran, kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata seperti Bundaran HI dan Kota Tua. Tingginya aktivitas masyarakat di sepanjang jalur ini membuat Koridor 1 hampir selalu ramai sepanjang hari.

2. Koridor 9 Pinang Ranti–Pluit Koridor 9 menjadi salah satu jalur paling vital karena merupakan koridor terpanjang di jaringan Transjakarta. Rute ini melintasi lima wilayah administrasi Jakarta.

Koridor tersebut menghubungkan kawasan permukiman padat di Jakarta Timur dengan berbagai pusat aktivitas di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, sehingga menjadi pilihan utama ribuan komuter setiap hari.

3. Koridor 13 Tendean–Ciledug Koridor 13 menempati posisi ketiga sebagai jalur dengan volume penumpang tertinggi.

Keunggulan koridor ini terletak pada penggunaan jalur layang (elevated busway) yang memungkinkan perjalanan lebih cepat dibandingkan jalur reguler. Rute ini banyak dimanfaatkan komuter dari wilayah Tangerang menuju kawasan Jakarta Selatan.