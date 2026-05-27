Kereta Compartment Suite Semakin Diburu Warga, KAI Catat Penumpang Tumbuh 79 Persen pada Januari–April 2026

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) mencatat kenaikan pelanggan kereta Compartment Suite. Sebanyak 16.315 pelanggan menggunakan layanan ini pada Januari–April 2026. Angka ini meningkat 79,35 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 sebanyak 9.097 pelanggan.

KAI menilai para pelanggan memilih menikmati perjalanan yang lebih privat dan nyaman. Dengan layanan ini memungkinkan perjalanan terasa lebih santai, nyaman, dan memberikan ruang untuk beristirahat selama perjalanan berlangsung.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan, pertumbuhan tersebut melanjutkan tren positif pada tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, volume pelanggan Kereta Compartment Suite mencapai 42.118 pelanggan, meningkat 47,80 persen dibanding tahun 2024 sebanyak 28.496 pelanggan.

“Tren perjalanan masyarakat saat ini mulai bergeser. Banyak pelanggan ingin menikmati perjalanan dengan suasana yang lebih nyaman, memiliki ruang pribadi selama bepergian, serta dapat menikmati waktu perjalanan dengan lebih rileks,” ujar Anne, Rabu (27/5).

Dengan layanan ini, KAI menilai pengalaman perjalanan masyarakat bisa lebih lengkap. Karena bisa menyaksikan perubahan panorama sepanjang jalur perjalanan.

Fasilitas seperti ini diyakini menarik minat pelanggan sehingga penjualan tiket meningkat. Sebab, pelanggan merasa mendapat kenyamanan selama perjalanan jarak jauh.

Selain itu, KAI menyiapkan fasilitas premium seperti personal entertainment system, WiFi gratis, USB charging port, stop kontak pribadi, ambient lighting, meja lipat multifungsi, layanan makanan dan minuman complimentary, bantal dan selimut premium, hingga layanan train attendant profesional bagi penumpang.

“Banyak pelanggan ingin menikmati perjalanan sejak dari keberangkatan. Kereta api menghadirkan suasana perjalanan yang lebih nyaman, tenang, dan memungkinkan pelanggan menikmati panorama sepanjang perjalanan dengan lebih leluasa,” tambah Anne.