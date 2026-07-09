7 Situasi di Mana Orang Cerdas Sering Merasa Tidak pada Tempatnya dan Alasannya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang cerdas selalu tampil percaya diri atau mudah beradaptasi dengan lingkungan. Justru, dalam berbagai situasi, mereka sering merasa berbeda, tidak cocok, bahkan seolah-olah berada di tempat yang salah. Perasaan ini bukan berarti mereka sombong atau tidak mampu bersosialisasi.

Dalam banyak kasus, psikologi menjelaskan bahwa cara berpikir yang lebih kompleks membuat mereka memandang dunia dengan perspektif yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang.

Penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa individu dengan kemampuan berpikir analitis yang tinggi cenderung memiliki tingkat refleksi diri, sensitivitas, dan kebutuhan akan makna yang lebih besar. Akibatnya, mereka lebih mudah merasakan ketidakcocokan dalam situasi tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (7/7), terdapat tujuh situasi di mana orang cerdas sering merasa tidak pada tempatnya beserta penjelasan psikologinya.

1. Saat Percakapan Hanya Berisi Basa-basi

Banyak orang menikmati obrolan ringan sebagai cara membangun hubungan sosial. Namun, orang yang memiliki kecerdasan tinggi sering kali merasa cepat bosan ketika percakapan hanya berkisar pada topik yang dangkal.

Mereka lebih tertarik membahas ide, konsep, pengalaman hidup, atau solusi atas suatu masalah daripada sekadar membicarakan cuaca, gosip, atau hal-hal yang sifatnya permukaan.

Menurut psikologi, individu dengan kebutuhan kognitif tinggi (need for cognition) memperoleh kepuasan dari aktivitas berpikir yang mendalam. Karena itu, percakapan yang minim tantangan intelektual dapat membuat mereka merasa tidak terhubung dengan lingkungan.

2. Ketika Harus Mengikuti Aturan yang Tidak Masuk Akal