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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.47 WIB

4 Zodiak yang Sering Menunda Mengungkapkan Perasaan, Selalu Menemukan Alasan untuk Memulai

Ilustrasi mengungkapkan perasaan/Magnific - Image

Ilustrasi mengungkapkan perasaan/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak suka membuang waktu saat sudah menyukai seseorang.

Mereka akan langsung mengajak crushnya untuk berkencan atau mengungkapkan perasaan. Namun, ada juga zodiak yang jauh lebih berhati-hati soal perasaan.

Mereka lebih memilih untuk menunggu sampai merasa waktunya benar-benar tepat untuk mengungkapkan perasaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (30/6) empat zodiak ini selalu menunda-nunda saat mengungkapkan perasaan

Cancer enggan menyatakan perasaan jika akhirnya hanya akan ditolak. Mereka tidak ingin mempermalukan diri sendiri dengan menyatakan cinta kepada seseorang yang ternyata tidak memiliki perasaan yang sama. Cancer juga tidak ingin merusak persahabatan yang sudah terjalin hanya karena salah menafsirkan perhatian atau sinyal yang diberikan.

Scorpio sangat menjaga privasi. Meskipun dikenal penuh semangat mengejar apa yang diinginkan, mereka tetap bisa menunda untuk mengungkapkan perasaan karena takut mengambil keputusan yang salah.

Virgo juga dikenal sebagai salah satu zodiak  yang paling sibuk. Selalu ada banyak pekerjaan atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, mereka selalu memiliki alasan untuk menunggu sedikit lebih lama.

Aquarius tidak akan begitu saja mengungkapkan perasaan terdalam tanpa memikirkannya matang-matang. Demi melindungi diri sendiri, aquarius lebih memilih memendam rasa sukanya. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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