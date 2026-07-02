Selalu Konsumtif, Ini 7 Alasan Mengapa Orang Kelas Menengah Sulit Menabung

ilustrasi orang yang menghitung uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Kelompok masyarakat kelas menengah umumnya berada di posisi ekonomi yang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Mereka biasanya memiliki pendapatan yang relatif stabil, akses pendidikan yang lebih baik, serta menjadi kelompok konsumen terbesar dalam struktur ekonomi.
Namun, dalam kondisi ekonomi modern saat ini, kelompok ini justru menjadi salah satu yang paling rentan terdampak inflasi. Kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor perumahan dan kebutuhan pokok, membuat tekanan finansial semakin terasa.
Di sisi lain, kemampuan menabung juga semakin menurun. Hal ini terjadi karena pendapatan yang cenderung stagnan atau meningkat sangat lambat, sementara pengeluaran terus bertambah dari waktu ke waktu.
Mengutip dari English Jagran, berikut tujuh faktor yang menyebabkan masyarakat kelas menengah mengalami kesulitan dalam menyisihkan tabungan.
Baca Juga:Jika Anda Makan Sambil Berdiri di Meja Dapur, Anda Mungkin Menunjukkan 7 Ciri Ini Menurut Psikologi
1. Gaya hidup meningkat seiring dengan kenaikan gaji bertahap
Gaji naik secara bertahap, tetapi pengeluaran tumbuh lebih cepat, seperti mobil, ponsel baru, atau memiliki rumah.
Terutama di dunia modern, ketika semuanya ada di ujung jari Anda, aplikasi perdagangan cepat juga menghilangkan semua kenaikan gaji tersebut.
2. Tekanan teman sebaya
Menjadi kelas menengah juga berarti aktif secara sosial, termasuk pesta, pernikahan, festival, dan menjamu tamu terjadi secara teratur.
Media sosial modern memudahkan Anda untuk melihat bagaimana orang lain hidup dan dapat memberi tekanan pada ketika Anda mulai membandingkan diri.
Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Harry Kane Cs Diprediksi Menang, Tapi Laga Berjalan Alot
Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di Piala Dunia 2026: El Tri Difavoritkan Lolos ke 16 Besar!
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Prediksi Susunan Pemain Timnas Prancis vs Swedia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Adrien Rabiot Waspadai Lini Serang Lawan