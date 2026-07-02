Selalu Konsumtif, Ini 7 Alasan Mengapa Orang Kelas Menengah Sulit Menabung

JawaPos.com - Kelompok masyarakat kelas menengah umumnya berada di posisi ekonomi yang tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Mereka biasanya memiliki pendapatan yang relatif stabil, akses pendidikan yang lebih baik, serta menjadi kelompok konsumen terbesar dalam struktur ekonomi.

Namun, dalam kondisi ekonomi modern saat ini, kelompok ini justru menjadi salah satu yang paling rentan terdampak inflasi. Kenaikan biaya hidup, terutama pada sektor perumahan dan kebutuhan pokok, membuat tekanan finansial semakin terasa.

Di sisi lain, kemampuan menabung juga semakin menurun. Hal ini terjadi karena pendapatan yang cenderung stagnan atau meningkat sangat lambat, sementara pengeluaran terus bertambah dari waktu ke waktu.

Mengutip dari English Jagran, berikut tujuh faktor yang menyebabkan masyarakat kelas menengah mengalami kesulitan dalam menyisihkan tabungan.

1. Gaya hidup meningkat seiring dengan kenaikan gaji bertahap

Gaji naik secara bertahap, tetapi pengeluaran tumbuh lebih cepat, seperti mobil, ponsel baru, atau memiliki rumah.

Terutama di dunia modern, ketika semuanya ada di ujung jari Anda, aplikasi perdagangan cepat juga menghilangkan semua kenaikan gaji tersebut.

2. Tekanan teman sebaya

Menjadi kelas menengah juga berarti aktif secara sosial, termasuk pesta, pernikahan, festival, dan menjamu tamu terjadi secara teratur.