9 Kebiasaan Unik Orang yang Semakin Menarik seiring Bertambah Usia Menurut Psikologi

JawaPos.com – Bertambah usia tidak berarti kehilangan daya tarik, karena riset membuktikan sikap positif terhadap penuaan memperpanjang umur.

Psikologi menjelaskan bahwa orang yang semakin menarik seiring waktu memiliki kebiasaan tertentu yang jarang dimiliki banyak orang.

Kebiasaan-kebiasaan ini bukan tentang mengikuti tren, melainkan tentang menjalani hidup yang semakin kaya dan bermakna.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (9/6), berikut sembilan kebiasaan langka yang membuat seseorang justru menjadi pribadi yang lebih menarik seiring bertambahnya usia.

1. Meluangkan waktu untuk refleksi diri

Orang yang semakin menarik seiring usia tidak melihat masa lalu dengan penyesalan, melainkan dengan rasa syukur atas pertumbuhan.

Refleksi yang sehat memberi kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam dan membuat pilihan hidup yang lebih bijaksana.

Kebiasaan ini memperkuat kesadaran diri sekaligus memberikan dampak positif yang nyata pada kesehatan mental seseorang.

2. Menciptakan sesuatu secara aktif