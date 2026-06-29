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Ryandi Zahdomo
Senin, 29 Juni 2026 | 13.13 WIB

6 Kebiasaan Orang Ber-IQ Tinggi yang Sering Dianggap Aneh oleh Orang Awam

Ilustrasi kebiasaan orang cerdas dengan IQ tinggi kata Psikologi. (Freepik) - Image

Ilustrasi kebiasaan orang cerdas dengan IQ tinggi kata Psikologi. (Freepik)

JawaPos.com - Memiliki kecerdasan intelektual (IQ) di atas rata-rata sering kali dianggap sebagai sebuah keberuntungan besar.

Namun, kenyataannya para pemilik IQ tinggi justru kerap merasa terasing dan kesulitan membaur dengan lingkungan sekitar.

Cara berpikir yang berbeda dengan kebanyakan orang membuat perilaku mereka sering kali disalahartikan oleh orang awam sebagai sebuah kekurangan.

Sebuah edukasi menarik dari akun TikTok @iq.science mengungkapkan bahwa apa yang dianggap sebagai kelemahan kepribadian, bisa jadi merupakan indikator kecerdasan yang tinggi.

Fenomena ini menjadi pengingat penting agar kita tidak mudah menghakimi keunikan setiap individu.

Berikut adalah enam ciri unik pemilik IQ tinggi yang sering kali disalahpahami oleh lingkungan sekitar:

1. Overthinking yang Konstruktif

Bagi masyarakat awam, terlalu banyak berpikir atau overthinking dianggap sebagai sumber kecemasan yang tidak produktif.

Namun, bagi individu dengan kecerdasan tinggi, kebiasaan ini adalah cara mereka memetakan dunia.

Mereka cenderung menganalisis berbagai skenario dan kemungkinan masa depan secara mendalam.

Proses ini memberikan mereka wawasan yang lebih kaya dan kesiapan matang dalam mengambil keputusan besar.

Editor: Bayu Putra
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