Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.40 WIB

4 Zodiak yang Kerjaannya Cuma Memikirkan Gebetan, Memilih Memendam Perasaan Tanpa Berani Mengungkapkan

Ilustrasi overthinking. (Magnific) - Image

Ilustrasi overthinking. (Magnific)

JawaPos.Com - Beberapa zodiak dikenal impulsif. Saat mereka menyukai seseorang, mereka akan langsung mengungkapkannya.

Namun, ada juga zodiak yang tidak seberani itu saat mengungkapkan perasaan. Mereka memilih untuk meluangkan waktu saat harus mengungkapkan perasaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (3/7) berikut zodiak yang terlalu banyak memikirkan gebetannya belakangan ini. 

Taurus sangat takut dengan patah hati sehingga tidak ingin mengambil langkah pertama tanpa kepastian bahwa orang tersebut juga menyukai anda. Anda berusaha menebak isi pikirannya, tetapi semua itu belum membuahkan hasil. Anda perlu lebih berani, menunjukkan perasaan dengan lebih jelas.

Virgo ingin memastikan bahwa orang tersebut benar-benar tepat untuk anda. Anda takut melewatkan tanda-tanda bahaya atau tidak menyadari sinyal yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Solusi yang terlihat paling masuk akal di atas kertas belum tentu menjadi pilihan terbaik dalam kenyataan. 

Gemini terus berubah pikiran karena belum pernah mengetahui bagaimana perasaannya terhadap anda. Namun, anda juga tidak ingin kehilangan kesempatan jika ternyata mereka juga ingin mengenal anda dengan lebih dekat. Anda terlalu banyak overthinking terhadap perasaan anda.

Capricorn tidak ingin bertindak impulsif dan kemudian menyesal, seperti mengajak seseorang berkencan tanpa mengetahui apakah mereka memiliki perasaan yang sama. Namun, terkadang anda memang tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti sampai berani mengambil  langkah pertama dan mengajaknya berkencan. 

***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
6 Kebiasaan Orang Ber-IQ Tinggi yang Sering Dianggap Aneh oleh Orang Awam - Image
Kepribadian

6 Kebiasaan Orang Ber-IQ Tinggi yang Sering Dianggap Aneh oleh Orang Awam

Senin, 29 Juni 2026 | 13.13 WIB

3 Zodiak Sering Insecure Saat Pacaran, Sering Terjebak di Dalam Overthinking Pribadi - Image
Zodiak

3 Zodiak Sering Insecure Saat Pacaran, Sering Terjebak di Dalam Overthinking Pribadi

Senin, 8 Juni 2026 | 16.03 WIB

3 Zodiak Selalu Overthinking Akan Diselingkuhi, Satu Kebohongan Auto Membuat Mereka Tidak Percaya - Image
Zodiak

3 Zodiak Selalu Overthinking Akan Diselingkuhi, Satu Kebohongan Auto Membuat Mereka Tidak Percaya

Kamis, 21 Mei 2026 | 22.59 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore