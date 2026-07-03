4 Zodiak yang Kerjaannya Cuma Memikirkan Gebetan, Memilih Memendam Perasaan Tanpa Berani Mengungkapkan

JawaPos.Com - Beberapa zodiak dikenal impulsif. Saat mereka menyukai seseorang, mereka akan langsung mengungkapkannya.

Namun, ada juga zodiak yang tidak seberani itu saat mengungkapkan perasaan. Mereka memilih untuk meluangkan waktu saat harus mengungkapkan perasaan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (3/7) berikut zodiak yang terlalu banyak memikirkan gebetannya belakangan ini.

Taurus

Taurus sangat takut dengan patah hati sehingga tidak ingin mengambil langkah pertama tanpa kepastian bahwa orang tersebut juga menyukai anda. Anda berusaha menebak isi pikirannya, tetapi semua itu belum membuahkan hasil. Anda perlu lebih berani, menunjukkan perasaan dengan lebih jelas.

Virgo

Virgo ingin memastikan bahwa orang tersebut benar-benar tepat untuk anda. Anda takut melewatkan tanda-tanda bahaya atau tidak menyadari sinyal yang sebenarnya sudah jelas terlihat. Solusi yang terlihat paling masuk akal di atas kertas belum tentu menjadi pilihan terbaik dalam kenyataan.

Gemini

Gemini terus berubah pikiran karena belum pernah mengetahui bagaimana perasaannya terhadap anda. Namun, anda juga tidak ingin kehilangan kesempatan jika ternyata mereka juga ingin mengenal anda dengan lebih dekat. Anda terlalu banyak overthinking terhadap perasaan anda.

Capricorn

Capricorn tidak ingin bertindak impulsif dan kemudian menyesal, seperti mengajak seseorang berkencan tanpa mengetahui apakah mereka memiliki perasaan yang sama. Namun, terkadang anda memang tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti sampai berani mengambil langkah pertama dan mengajaknya berkencan.