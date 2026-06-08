3 Zodiak Sering Insecure Saat Pacaran, Sering Terjebak di Dalam Overthinking Pribadi

JawaPos.com-Tiga zodiak berikut ini selalu diliputi dengan overthinking saat menjalin hubungan asmara.

Mereka merasa insecure saat berada di dalam hubungan asmara. Perasaan takut ditinggalkan kekasih, kurang pantas bagi pasangan,sampai masa depan hubungan yang tidak jelas, kerap menghantui pikiran mereka.

Mengutip informasi dari laman collective.world/ berikut tiga zodiak yang kerap insecure saat masa-masa pacaran.

Scorpio

Scorpio dapat muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu momen yang paling sering memicu kecemasan mereka adalah ketika sedang berjauhan dengan pasangan. Scorpio bisa merasa menjadi pribadi yang sangat gelisah. Mereka cenderung membayangkan berbagai kemungkinan buruk dan khawatir pasangannya akan menarik perhatian orang lain.

Gemini

Gemini mudah terhubung dengan banyak orang. Mereka terkadang mempertanyakan perasaan mereka sendiri terhadap pasangan. Mereka bisa bertanya-tanya apakah hubungan yang sedang dijalani benar-benar hubungan yang tepat.

Cancer