6 Hal yang Dilamunkan Orang saat Kelelahan Mental dan Fisik Menurut Psikologi

Hal yang dilamunkan orang saat kelelahan mental dan fisik menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Kelelahan mental yang menumpuk membuat seseorang mulai melamun tentang kehidupan yang jauh berbeda dari yang sedang dijalani.
Psikologi menjelaskan bahwa melamun adalah mekanisme koping yang menandakan bahwa stres sudah mencapai titik yang berbahaya.
Ketika beban hidup terasa terlalu berat, pikiran secara alami mencari pelarian melalui skenario-skenario ideal yang jauh dari realita.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/6), berikut enam hal yang paling sering dilamunkan oleh seseorang ketika kondisi mental dan fisik mereka sudah benar-benar terkuras.
1. Hidup jauh dari peradaban
Orang yang kelelahan dan terbebani tanggung jawab sering membayangkan meninggalkan segalanya dan hidup sendiri di tempat terpencil.
Ketika semua orang bergantung pada satu orang, keinginan untuk tidak diminta apapun oleh siapapun menjadi sangat kuat.
Lamun tentang hidup terpencil bukan soal romantisasi alam, melainkan cerminan bahwa realita yang dihadapi sudah terlalu menekan.
Tidak ada waktu untuk diri sendiri adalah pemicu utama munculnya fantasi tentang kehidupan yang bebas dari tuntutan.
Semakin banyak beban yang ditanggung tanpa jeda, semakin sering pikiran melarikan diri ke skenario yang paling ekstrem.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah