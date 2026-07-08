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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.23 WIB

6 Hal yang Dilamunkan Orang saat Kelelahan Mental dan Fisik Menurut Psikologi

Hal yang dilamunkan orang saat kelelahan mental dan fisik menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Hal yang dilamunkan orang saat kelelahan mental dan fisik menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Kelelahan mental yang menumpuk membuat seseorang mulai melamun tentang kehidupan yang jauh berbeda dari yang sedang dijalani.

Psikologi menjelaskan bahwa melamun adalah mekanisme koping yang menandakan bahwa stres sudah mencapai titik yang berbahaya.

Ketika beban hidup terasa terlalu berat, pikiran secara alami mencari pelarian melalui skenario-skenario ideal yang jauh dari realita.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/6), berikut enam hal yang paling sering dilamunkan oleh seseorang ketika kondisi mental dan fisik mereka sudah benar-benar terkuras.

1. Hidup jauh dari peradaban

Orang yang kelelahan dan terbebani tanggung jawab sering membayangkan meninggalkan segalanya dan hidup sendiri di tempat terpencil.

Ketika semua orang bergantung pada satu orang, keinginan untuk tidak diminta apapun oleh siapapun menjadi sangat kuat.

Lamun tentang hidup terpencil bukan soal romantisasi alam, melainkan cerminan bahwa realita yang dihadapi sudah terlalu menekan.

Tidak ada waktu untuk diri sendiri adalah pemicu utama munculnya fantasi tentang kehidupan yang bebas dari tuntutan.

Semakin banyak beban yang ditanggung tanpa jeda, semakin sering pikiran melarikan diri ke skenario yang paling ekstrem.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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