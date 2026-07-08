Orang yang Sulit Dimanipulasi Biasanya Memperhatikan 6 Hal Sebelum Orang Lain Memanipulasinya

JawaPos.com - Sangat sulit untuk melihat tanda-tanda orang yang manipulatif sebelum terlambat. Manipulator sering menggunakan setiap taktik yang dapat mereka pikirkan untuk mempertahankan kendali.

Tetapi orang-orang yang sangat sulit dimanipulasi sangat pandai memperhatikan serangkaian perilaku tertentu. Mereka dapat mendeteksi ketika nada bicara seseorang tampak agak tidak jelas, sementara orang lain biasanya menerimanya seperti biasa.

Wawasan yang tajam ini membantu mereka dengan baik dalam melindungi diri mereka sendiri agar tidak ditipu.

Dilansir dari Yourtango pada Rabu (8/7), seseorang yang sulit dimanipulasi biasanya memperhatikan hal-hal ini sebelum orang lain:

1. Frasa dan perilaku gaslighting

Gaslighting adalah ketika seseorang dengan sengaja memberi tahu Anda bahwa apa yang Anda rasakan salah atau dibuat-buat untuk memanipulasi situasi.

Mereka membuat Anda menebak-nebak diri sendiri dan mengalihkan kesalahan.

Gaslighting dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti rasa bersalah dan tidak bertanggung jawab atas tindakan.