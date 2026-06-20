10 Tanda Halus bahwa Kebaikan Seseorang Sebenarnya Manipulasi Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua kebaikan lahir dari ketulusan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang-orang yang terlihat sangat perhatian, suka membantu, dan selalu hadir ketika dibutuhkan. Namun, di balik sikap yang tampak baik tersebut, terkadang tersembunyi motif untuk mengendalikan, memengaruhi, atau mendapatkan keuntungan tertentu.

Psikologi menjelaskan bahwa manipulasi tidak selalu dilakukan secara terang-terangan. Justru, bentuk manipulasi yang paling sulit dikenali adalah yang dibungkus dengan kebaikan. Karena itu, penting untuk memahami tanda-tanda halus yang membedakan antara kepedulian yang tulus dan kebaikan yang digunakan sebagai alat untuk mengontrol orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (19/6), terdapat 10 tanda halus bahwa kebaikan seseorang sebenarnya bisa menjadi bentuk manipulasi.

Baca Juga:10 Frasa yang Digunakan Orang Tua Terbaik untuk Mendisiplinkan Anak Tanpa Merusak Semangat Mereka Menurut Psikologi

1. Selalu Memberi, tetapi Membuat Anda Merasa Berutang

Membantu orang lain merupakan hal yang baik. Namun, jika setiap bantuan yang diberikan disertai harapan agar Anda membalasnya, maka kebaikan tersebut tidak lagi sepenuhnya tulus.

Orang yang manipulatif sering kali memberikan bantuan, hadiah, atau perhatian berlebihan untuk menciptakan rasa utang budi. Mereka mungkin tidak langsung meminta balasan, tetapi pada saat tertentu akan mengingatkan semua pengorbanan yang pernah mereka lakukan.

Kalimat seperti:

"Aku sudah banyak membantu kamu."

"Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan seperti sekarang."

menjadi cara halus untuk membuat Anda merasa bersalah jika menolak permintaan mereka.