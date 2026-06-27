6 Frasa yang Digunakan Orang Cerdas Secara Emosional untuk Menghentikan Manipulasi Tanpa Drama Menurut Psikologi

seseorang yang menghentikan manipulasi orang lain / foto: Magnific/freepik
JawaPos.com - Banyak orang mengira manipulasi hanya terjadi ketika seseorang berteriak, mengancam, atau memaksa secara terang-terangan. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, manipulasi sering hadir dalam bentuk yang jauh lebih halus. Misalnya melalui rasa bersalah, tekanan emosional, sindiran, hingga upaya membuat seseorang meragukan keputusan atau perasaannya sendiri.
Psikologi menjelaskan bahwa individu dengan kecerdasan emosional (emotional intelligence) memiliki kemampuan mengenali pola manipulasi tanpa harus terpancing emosi. Mereka memahami bahwa tidak semua konflik harus dibalas dengan pertengkaran. Sebaliknya, mereka menggunakan komunikasi yang tenang, jelas, dan tegas untuk menjaga batasan pribadi.
Orang yang cerdas secara emosional tidak berusaha memenangkan setiap perdebatan. Tujuan mereka adalah melindungi kesehatan mental, mempertahankan harga diri, dan menciptakan komunikasi yang sehat. Salah satu caranya adalah dengan memilih kata-kata yang tepat ketika menghadapi perilaku manipulatif.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (26/6), terdapat enam frasa yang sering digunakan orang dengan kecerdasan emosional tinggi untuk menghentikan manipulasi tanpa menciptakan drama.
1. "Saya Mengerti Pendapatmu, Tetapi Saya Tetap Memilih Keputusan Ini."
Manipulator sering berusaha membuat seseorang merasa bersalah agar mengubah keputusan. Mereka mungkin mengatakan bahwa keputusan tersebut egois, mengecewakan, atau tidak menghargai orang lain.
Alih-alih membela diri panjang lebar, orang yang cerdas secara emosional cukup mengakui sudut pandang lawan bicara tanpa mengorbankan pendiriannya.
Kalimat ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, Anda mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. Kedua, keputusan tetap berada di tangan Anda.
Dalam psikologi komunikasi, pendekatan ini membantu mengurangi eskalasi konflik karena lawan bicara tidak merasa diabaikan, tetapi juga memahami bahwa keputusan tidak dapat dimanipulasi hanya melalui tekanan emosional.
2. "Saya Tidak Nyaman dengan Cara Pembicaraan Ini."
Manipulator sering mengalihkan fokus pembicaraan menjadi serangan pribadi, menyindir, atau menggunakan nada yang merendahkan.
Orang yang memiliki kecerdasan emosional tidak terpancing untuk membalas dengan cara yang sama. Mereka justru mengarahkan perhatian pada perilaku yang tidak dapat diterima.
Mengatakan bahwa Anda tidak nyaman bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, ini adalah bentuk komunikasi asertif yang menunjukkan adanya batasan yang sehat.
Ketika perilaku manipulatif disebutkan secara langsung, pelaku kehilangan sebagian besar kendali karena strategi mereka tidak lagi bekerja secara diam-diam.
3. "Mari Kita Bahas Fakta, Bukan Asumsi."
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