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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 21.38 WIB

8 Ungkapan yang Terdengar Mendukung tetapi Sebenarnya Merupakan Tanda Manipulasi yang Halus Menurut Psikologi

seseorang yang terdengar mendukung temannya./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang terdengar mendukung temannya./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua bentuk manipulasi muncul dalam wujud ancaman, kemarahan, atau kata-kata kasar.

Justru, banyak manipulasi yang dibungkus dengan kalimat lembut, perhatian, bahkan terdengar seperti dukungan. Karena terdengar baik, kita sering kali tidak menyadari bahwa ucapan tersebut perlahan memengaruhi cara berpikir, mengambil keputusan, hingga meragukan diri sendiri.

Psikologi menjelaskan bahwa manipulasi emosional sering dilakukan secara halus. Tujuannya bukan selalu untuk menyakiti, tetapi untuk mengendalikan orang lain demi kepentingan pelaku. Ketika pola ini terus berulang, dampaknya bisa membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri, merasa bersalah tanpa alasan yang jelas, hingga sulit menetapkan batasan dalam hubungan.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat delapan ungkapan yang sekilas terdengar mendukung, tetapi sebenarnya dapat menjadi tanda manipulasi yang halus apabila diucapkan secara berulang dan disertai niat untuk mengendalikan.

1. "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu."

Kalimat ini pada dasarnya tidak salah. Orang tua, pasangan, atau sahabat memang sering mengucapkannya dengan tulus. Namun, dalam konteks manipulasi, kalimat ini kerap dijadikan alasan untuk mengendalikan keputusan orang lain.

Misalnya, seseorang melarang pasangannya berteman dengan orang tertentu, menentukan pilihan karier, atau mengatur cara berpakaian sambil berkata, "Aku cuma ingin yang terbaik buat kamu."

Dengan mengatasnamakan kepedulian, pelaku berusaha membuat keinginannya terlihat sebagai bentuk kasih sayang. Akibatnya, korban merasa tidak enak hati jika menolak karena khawatir dianggap tidak menghargai perhatian tersebut.

Hubungan yang sehat tetap memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengambil keputusan sendiri, meskipun orang terdekat boleh memberikan saran.

2. "Kalau kamu benar-benar sayang sama aku, kamu pasti mau."

Editor: Hanny Suwindari
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