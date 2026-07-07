8 Kebiasaan Ini Sering Dimiliki Orang Cerdas dan Berprestasi dalam Meraih Kesuksesan

1. Orang yang suka bangun pagi

Jika ada satu kebiasaan yang tampaknya universal di antara orang-orang berprestasi, itu adalah kebiasaan bangun pagi.

Orang-orang yang sukses ini memahami bahwa pagi hari sering kali merupakan waktu yang paling produktif.

Ini adalah waktu ketika dunia masih tenang, gangguan sangat minim, dan mereka dapat fokus pada tugas-tugas mereka yang paling penting.

Kebiasaan bangun pagi memberi mereka kesempatan untuk memulai hari lebih awal, sehingga mereka dapat menyelesaikan lebih banyak hal.

Namun, bukan hanya sekadar bangun pagi. Orang-orang berprestasi memanfaatkan waktu ini dengan bijak, entah itu untuk berolahraga, bermeditasi, merencanakan hari, atau mengerjakan proyek pribadi.

2. Pembelajar seumur hidup

Orang berprestasi memiliki rasa haus akan pengetahuan yang tak terpuaskan. Mereka adalah pembelajar seumur hidup, yang selalu berusaha memperluas pemahaman dan keterampilan mereka.

3. Menetapkan tujuan dengan jelas

Orang yang berprestasi tinggi tidak hanya berharap yang terbaik, mereka menetapkan tujuan yang jelas dan dapat dicapai, lalu bekerja keras untuk mencapainya.