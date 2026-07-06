8 Kebiasaan yang Dianggap Aneh Namun Sering Dimiliki Orang Cerdas Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang melamun. (Sumber foto: Freepik)
JawaPos.com - Kecerdasan seseorang tidak selalu tercermin dari nilai akademis atau pencapaian formal semata. Dalam psikologi, kecerdasan juga dapat terlihat dari cara berpikir, kebiasaan sehari-hari, hingga pola perilaku tertentu.
Menariknya, beberapa kebiasaan yang tampak tidak biasa justru sering dikaitkan dengan cara kerja otak yang aktif dan analitis. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan bisa muncul dalam berbagai bentuk yang tidak selalu mudah dikenali.
Mengutip GE Editing, terdapat delapan kebiasaan yang kerap dianggap unik, namun sering ditemukan pada orang-orang dengan tingkat kecerdasan tinggi.
1. Berbicara pada diri sendiri
Pernahkah Anda mendapati diri bergumam pelan saat mengerjakan suatu masalah?
Mungkin kedengarannya aneh, tetapi psikologi mengatakan bahwa berbicara dengan diri sendiri sebenarnya adalah alat kognitif yang ampuh.
Ini bantu meningkatkan fokus, daya ingat, dan mempertajam keterampilan memecahkan masalah.
2. Suka begadang
Begadang sering dikaitkan dengan kecerdasan yang lebih tinggi, di mana orang-orang dengan IQ tinggi cenderung lebih suka tidur larut malam.
Orang-orang cerdas sering mencari kesendirian dan introspeksi, keduanya lebih mudah ditemukan di malam hari.
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