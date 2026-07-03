10 Hal yang Mudah Membuat Orang Cerdas Kesal sebagai Tanda Kecerdasan Menurut Psikologi

Hal yang mudah membuat orang cerdas kesal sebagai tanda kecerdasan menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa orang cerdas sering mudah kesal dengan hal-hal tertentu, dan ini sebenarnya adalah tanda kecerdasan yang tidak disadari.
Kecenderungan mudah kesal pada hal-hal yang dibiarkan berlalu begitu saja oleh orang lain justru mencerminkan cara berpikir kritis yang mendalam.
Orang cerdas tidak bisa mengendalikan reaksi ini sepenuhnya karena sensitivitas dan kedalaman berpikir mereka membuat mereka lebih peka terhadap ketidakakuratan.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (3/6), berikut sepuluh hal yang tanpa alasan jelas membuat orang cerdas mudah kesal berdasarkan sudut pandang psikologi yang perlu diketahui.
1. Berita palsu di media sosial
Orang cerdas tidak tahan menemukan berita palsu secara online, baik dari sumber yang tidak dikenal maupun meme menyesatkan yang tersebar luas.
Kekesalan mereka bukan karena mereka ikut tertipu, melainkan karena mereka tahu betapa banyak orang yang akan membentuk opini berdasarkan informasi yang salah.
Mereka memahami betapa merusaknya berita palsu, terutama di era di mana polarisasi sosial sudah sangat dalam dan sulit diperbaiki.
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