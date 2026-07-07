Menurut Psikologi, 9 Hal yang Diam-diam Diperhatikan Orang Cerdas Secara Emosional tentang Anda dalam Percakapan Pertama

JawaPos.com - Percakapan pertama sering kita anggap sekadar basa-basi. Kita fokus pada apa yang kita katakan, bagaimana penampilan kita, atau apakah obrolan terasa canggung.

Namun bagi orang yang cerdas secara emosional (emotionally intelligent), percakapan pertama adalah ladang informasi yang sangat kaya—bahkan ketika obrolannya terlihat ringan dan singkat.

Menariknya, banyak dari hal yang mereka perhatikan tidak pernah mereka ungkapkan secara langsung. Baru setelah waktu berlalu, atau setelah hubungan berkembang (atau justru menjauh), kita mulai menyadari: “Oh… ternyata itu yang mereka tangkap tentang saya.”

Dilansir dari Expert Editor, terdapat sembilan hal penting yang diam-diam diperhatikan orang dengan kecerdasan emosional tinggi tentang Anda sejak percakapan pertama.

1. Cara Anda Mendengarkan, Bukan Sekadar Menunggu Giliran Bicara

Orang cerdas secara emosional langsung menangkap perbedaan antara mendengarkan sungguh-sungguh dan sekadar menunggu giliran berbicara.

Mereka memperhatikan:

Apakah Anda menanggapi isi cerita, atau hanya mengembalikan topik ke diri sendiri

Apakah Anda mengingat detail kecil yang mereka sebutkan