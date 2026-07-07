9 Sifat yang Dimiliki Orang Percaya Diri, Tidak Sibuk Mencari Pengakuan dari Orang Lain

Ilustrasi orang yang percaya diri dan tidak pernah membuat orang lain terkesan (freepik/benzoix)
JawaPos.com - Ada perbedaan antara orang yang benar-benar percaya diri dengan mereka yang hanya berusaha terlihat percaya diri. Seseorang yang memiliki keyakinan pada dirinya sendiri biasanya tidak merasa harus terus membuktikan kemampuan atau mencari perhatian dari orang lain.
Kepercayaan diri yang kuat bukan ditunjukkan melalui sikap sombong atau merasa lebih unggul, melainkan melalui ketenangan dalam bersikap, kemampuan menerima diri sendiri, dan kenyamanan menjadi pribadi apa adanya.
Orang-orang seperti ini sering kali memiliki karakter tertentu yang membuat mereka dihargai dan dikagumi oleh lingkungan sekitar. Mereka mampu menunjukkan kualitas diri tanpa perlu berusaha keras mendapatkan pengakuan.
Dilansir JawaPos.com dari laman The Vessel, berikut sembilan sifat yang sering terlihat pada orang-orang yang percaya diri dan tidak merasa perlu membuat orang lain terkesan.
Baca Juga:9 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Kemungkinan Terlalu Dimanjakan Sejak Kecil Menurut Psikologi
1. Keaslian mereka bersinar
Ciri khas orang yang percaya diri adalah keasliannya. Mereka tidak merasa perlu berpura-pura agar diterima atau disukai.
Kepercayaan diri mereka datang dari dalam, dan mereka merasa nyaman menjadi diri mereka yang sebenarnya, terlepas dari situasi atau audiensnya.
Mereka tidak merasa perlu untuk membuat orang lain terkesan karena mereka merasa puas dengan diri mereka sendiri.
Keaslian ini menarik orang kepada mereka, dan itu bukan karena mereka mencoba memengaruhi atau memenangkan hati siapa pun.
Sebaliknya, itu adalah hasil sampingan alami dari rasa percaya diri dan karakter asli mereka. Saat Anda merasa nyaman dengan diri Anda sendiri, itu akan terlihat.
Dan rasa keaslian itu adalah sesuatu yang tidak hanya dihormati orang lain tetapi juga dianggap sangat menarik. Jadi, mari kita tetap setia pada diri sendiri.
2. Mereka menerima kegagalan sebagai kesempatan belajar
Inilah hal yang penting tentang orang-orang yang percaya diri, mereka tidak takut gagal. Bahkan, mereka melihatnya sebagai bagian penting dari pertumbuhan.
Mereka tidak membiarkan kegagalan menentukan jati diri mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih baik.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane