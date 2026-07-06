Sosok yang Ekstrovert, 4 Shio Ini Dikenal Paling Percaya Diri, Berani, dan Tidak Gentar

ilustrasi shio paling percaya diri. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Pernahkah Anda menjumpai seseorang yang ketika memasuki ruangan langsung menjadi pusat perhatian? Atau sosok yang tidak ragu mencoba hal baru dan berani membela apa yang diyakininya?
Orang-orang dengan karakter seperti ini biasanya terlihat penuh percaya diri dan memiliki keberanian yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi. Dalam astrologi Tiongkok, sifat tersebut sering dikaitkan dengan karakteristik tertentu dari beberapa shio.
Mengutip Business Insider, terdapat empat shio yang dikenal memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi serta keberanian yang kuat dalam menjalani kehidupan.
1. Macan
Shio Macan dikenal berani, percaya diri, dan kompetitif, sering bersinar terang dan menjadi pusat perhatian.
Mereka percaya pada diri sendiri, berani mengungkapkan pendapat, dan jarang menyerah menghadapi tantangan.
Baik itu memimpin tim, tampil di panggung, atau sekadar menjadi teman yang memotivasi orang lain, shio Macan melakukan semuanya dengan bangga dan penuh semangat.
2. Kuda
Shio Kuda dikenal energik, berjiwa bebas, menyikai petualangan, dan pengambilan risiko.
Mereka tidak ingin berdiam di tempat yang sama terlalu lama, selalu mencari pengalaman baru, dan tidak takut melangkah keluar dari zona nyaman.
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