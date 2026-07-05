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Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 05.35 WIB

Menurut Psikologi, Ingin Merasa Percaya Diri? Maka Anda Harus Mengucapkan Selamat Tinggal pada 7 Kebiasaan Ini

seseorang yang merasa percaya diri./Magnific/jcomp - Image

seseorang yang merasa percaya diri./Magnific/jcomp

JawaPos.com - Percaya diri bukanlah sifat bawaan yang hanya dimiliki oleh orang tertentu. Dalam psikologi, kepercayaan diri dipahami sebagai hasil dari kebiasaan berpikir, cara kita merespons pengalaman, serta pola perilaku yang kita ulang setiap hari. Artinya, rasa percaya diri bisa dibangun—dan juga bisa runtuh oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari.

Banyak orang merasa “tidak cukup baik”, “tidak mampu”, atau “selalu kalah dibanding orang lain”, padahal masalahnya bukan pada kemampuan mereka, melainkan pada pola pikir dan kebiasaan mental yang terus dipelihara.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (4/7), terdapat tujuh kebiasaan yang secara psikologis dapat mengikis rasa percaya diri Anda jika tidak dihentikan.

1. Terlalu Sering Membandingkan Diri dengan Orang Lain

Salah satu “pencuri kepercayaan diri” terbesar adalah kebiasaan membandingkan diri secara terus-menerus, terutama di era media sosial.

Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan sosial untuk melakukan social comparison. Masalahnya, kita sering membandingkan “kekurangan diri sendiri” dengan “versi terbaik orang lain”.

Akibatnya:

Anda merasa tertinggal
Prestasi sendiri terasa kecil
Standar diri menjadi tidak realistis

Padahal, setiap orang memiliki garis waktu dan konteks hidup yang berbeda. Orang yang terlihat “lebih sukses” mungkin sedang berjuang di area lain yang tidak Anda lihat.

2. Terlalu Sering Mengkritik Diri Secara Berlebihan

Editor: Hanny Suwindari
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