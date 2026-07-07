8 Hal yang Paling Sering Memicu Pertengkaran dalam Rumah Tangga, Apakah Anda Pernah Mengalaminya?

Ilustrasi pasangan dalam rumah tangga yang sedang bertengkar (freepik)
JawaPos.com - Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan rumah tangga. Meski demikian, konflik yang muncul sering kali bukan hanya dipicu oleh persoalan kecil, melainkan berkaitan dengan kebutuhan, harapan, atau perasaan yang belum tersampaikan dengan baik.
Masalah sehari-hari memang bisa menjadi pemicu pertengkaran, tetapi akar persoalannya sering kali lebih kompleks daripada yang terlihat. Memahami penyebab di balik konflik dapat membantu pasangan menemukan solusi yang lebih tepat dan menjaga hubungan tetap harmonis.
Dikutip dari laman geediting.com, berikut delapan hal yang paling sering menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga beserta alasan mengapa persoalan tersebut penting untuk dipahami.
1. Masalah uang
Uang adalah sumber stres yang umum bagi banyak pasangan. Bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda hasilkan atau belanjakan, tetapi tentang nilai-nilai dan harapan mendasar yang dibawa oleh setiap orang.
Perselisihan keuangan dapat bermula dari perbedaan pandangan tentang menabung, membelanjakan uang, dan keamanan finansial.
Satu orang mungkin memprioritaskan menabung untuk masa depan, sementara yang lain mungkin lebih menghargai menikmati hidup di masa sekarang.
Memahami hal ini dapat menghasilkan percakapan yang lebih produktif tentang uang dan mengurangi konflik dalam hubungan Anda. Namun, mengabaikan masalah ini dapat menyebabkan banyak ketegangan yang tidak perlu.
Jadi ingatlah, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang memahami nilai-nilai masing-masing dan menemukan kompromi yang cocok untuk keduanya.
2. Pekerjaan dan tanggung jawab
Banyak pasangan terus-menerus bertengkar soal pekerjaan rumah. Terkadang, mereka kurang memberikan pengakuan atau penghargaan atas usaha yang pasangan mereka lakukan.
Masalah ini bukan hanya tentang siapa yang melakukan apa di sekitar rumah, tetapi tentang perasaan dihargai dan dihormati dalam kemitraan Anda.
Ini adalah pertengkaran umum di antara pasangan, tetapi menanganinya dengan tepat dapat menghasilkan pemahaman dan penghargaan yang lebih besar bagi satu sama lain.
3. Gaya komunikasi
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