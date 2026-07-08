8 Hal yang Paling Sering Memicu Pertengkaran dalam Rumah Tangga, Salah Satunya Masalah Uang

Ilustrasi pasangan dalam rumah tangga yang sedang bertengkar (freepik)
JawaPos.com - Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam setiap hubungan. Hampir semua pasangan pernah mengalami konflik, baik karena persoalan sehari-hari maupun masalah yang lebih kompleks. Namun, penyebab pertengkaran sering kali bukan hanya soal hal-hal kecil yang terlihat di permukaan.
Di balik perselisihan sederhana, biasanya terdapat persoalan yang lebih mendasar, seperti perbedaan harapan, komunikasi yang kurang efektif, hingga kebutuhan emosional yang belum terpenuhi. Karena itu, memahami akar permasalahan menjadi langkah penting untuk menjaga hubungan tetap sehat dan harmonis.
Lantas, apa saja persoalan yang paling sering memicu konflik dalam rumah tangga? Berikut delapan penyebab yang kerap menjadi sumber pertengkaran pasangan, sebagaimana dirangkum dari Geediting.com, beserta alasan mengapa isu-isu tersebut perlu mendapat perhatian.
1. Masalah uang
Uang adalah sumber stres yang umum bagi banyak pasangan. Bukan hanya tentang berapa banyak yang Anda hasilkan atau belanjakan, tetapi tentang nilai-nilai dan harapan mendasar yang dibawa oleh setiap orang.
Perselisihan keuangan dapat bermula dari perbedaan pandangan tentang menabung, membelanjakan uang, dan keamanan finansial.
Satu orang mungkin memprioritaskan menabung untuk masa depan, sementara yang lain mungkin lebih menghargai menikmati hidup di masa sekarang.
Memahami hal ini dapat menghasilkan percakapan yang lebih produktif tentang uang dan mengurangi konflik dalam hubungan Anda. Namun, mengabaikan masalah ini dapat menyebabkan banyak ketegangan yang tidak perlu.
Jadi ingatlah, ini bukan hanya tentang uang, ini tentang memahami nilai-nilai masing-masing dan menemukan kompromi yang cocok untuk keduanya.
2. Pekerjaan dan tanggung jawab
Banyak pasangan terus-menerus bertengkar soal pekerjaan rumah. Terkadang, mereka kurang memberikan pengakuan atau penghargaan atas usaha yang pasangan mereka lakukan.
Masalah ini bukan hanya tentang siapa yang melakukan apa di sekitar rumah, tetapi tentang perasaan dihargai dan dihormati dalam kemitraan Anda.
Ini adalah pertengkaran umum di antara pasangan, tetapi menanganinya dengan tepat dapat menghasilkan pemahaman dan penghargaan yang lebih besar bagi satu sama lain.
3. Gaya komunikasi
Komunikasi adalah tulang punggung hubungan apa pun. Namun, tahukah Anda bahwa pria dan wanita sering kali memiliki gaya komunikasi yang berbeda?
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