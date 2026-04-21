8 Hari Mengasuh Anak Sendirian, Ayah Tersadar: Beban Mental Rumah Tangga Ternyata Jauh Lebih Melelahkan dari yang Dibayangkan

JawaPos.com - Di balik kehidupan keluarga yang terlihat harmonis, sering kali tersembunyi beban yang tidak kasat mata.

Bukan sekadar pekerjaan fisik seperti memasak, membersihkan rumah, atau mengurus anak, tetapi juga tekanan mental yang terus berjalan tanpa henti—memikirkan, merencanakan, dan memastikan semuanya berjalan dengan baik.

Beban ini kerap tidak disadari, terutama oleh pasangan yang tidak secara langsung mengalaminya.

Banyak yang mengira bahwa tanggung jawab rumah tangga hanya soal berbagi tugas secara fisik. Padahal, ada dimensi lain yang jauh lebih menguras energi: beban mental yang terus aktif bahkan saat tubuh sedang beristirahat.

Fenomena ini semakin sering dibicarakan, terutama ketika seseorang akhirnya merasakan sendiri peran tersebut secara penuh.

Menurut Nia Tipton yang bersumber dari YourTango, seorang ayah bernama Cedric Thompson Jr. baru benar-benar memahami arti “beban mental” setelah harus mengasuh ketiga anaknya sendirian selama beberapa hari saat istrinya pergi ke luar kota.

Pengalaman tersebut membuka perspektif baru tentang apa yang selama ini sering luput dari perhatian.

1. Beban Mental Bukan Sekadar Pekerjaan Fisik yang Terlihat

Pada awalnya, sang ayah merasa sudah siap menghadapi berbagai tugas seperti membersihkan rumah, menyiapkan makanan, hingga mengurus kebutuhan anak-anak. Semua itu tampak jelas dan bisa direncanakan.