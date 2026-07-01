8 Situasi yang Sangat Menjengkelkan bagi Para Introvert Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang dipaksa berbicara di depan umum./Magnific/freepik
JawaPos.com - Tidak semua orang menikmati keramaian, percakapan panjang, atau menjadi pusat perhatian. Bagi seorang introvert, menghabiskan waktu sendirian bukanlah tanda antisosial, melainkan cara untuk memulihkan energi setelah berinteraksi dengan banyak orang.
Hal ini didukung oleh berbagai penelitian psikologi yang menjelaskan bahwa introvert cenderung memperoleh energi dari refleksi diri dan aktivitas yang lebih tenang.
Sayangnya, masih banyak kesalahpahaman tentang kepribadian introvert. Mereka sering dianggap pemalu, tidak ramah, atau sulit diajak bekerja sama. Padahal, sebagian besar introvert hanya memiliki cara berbeda dalam merespons lingkungan sosial.
Menurut teori kepribadian Carl Jung serta berbagai penelitian dalam psikologi kepribadian modern, ada beberapa situasi yang dapat menguras energi mental seorang introvert jauh lebih cepat dibandingkan orang dengan kecenderungan ekstrovert.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (1/7), terdapat delapan situasi yang paling sering membuat introvert merasa jengkel sekaligus kelelahan secara emosional.
1. Dipaksa Berbicara di Depan Banyak Orang Secara Mendadak
Banyak introvert sebenarnya mampu berbicara di depan umum. Namun, mereka biasanya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan materi dan mengatur pikiran.
Yang membuat mereka tidak nyaman adalah ketika tiba-tiba diminta presentasi tanpa persiapan atau diminta memberikan pendapat di hadapan banyak orang secara spontan.
Situasi seperti ini dapat meningkatkan tekanan psikologis karena introvert cenderung memproses informasi secara mendalam sebelum berbicara. Mereka lebih suka menyusun jawaban yang matang daripada langsung merespons.
Bukan karena tidak kompeten, melainkan karena mereka ingin menyampaikan sesuatu dengan tepat.
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