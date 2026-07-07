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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 7 Juli 2026 | 21.15 WIB

Menurut Psikologi, Orang-orang yang Disegani Tanpa Terlihat Mengintimidasi: 8 Perilaku Halus

seseorang yang disegani tanpa mengintimidasi. (Freepik/katemangostar) - Image

seseorang yang disegani tanpa mengintimidasi. (Freepik/katemangostar)

JawaPos.com - Ada tipe orang yang ketika mereka berbicara, ruangan terasa lebih tenang. Ketika mereka hadir, orang lain otomatis mendengarkan.

Bukan karena suara mereka keras, bukan pula karena jabatan atau ancaman tersirat. Mereka disegani—namun dengan cara yang lembut, nyaris tak terasa.

Dalam psikologi sosial, rasa hormat yang tulus jauh lebih kuat dibanding rasa takut. Orang yang ditakuti mungkin dipatuhi, tetapi orang yang disegani akan diikuti, dipercayai, dan dihormati bahkan saat mereka tidak ada.

Menariknya, orang-orang seperti ini hampir selalu mempraktikkan perilaku-perilaku kecil yang terlihat sepele, namun berdampak besar.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan perilaku halus yang secara konsisten ditemukan pada pribadi yang disegani tanpa perlu mengintimidasi siapa pun.

1. Mereka Tenang, Terutama Saat Situasi Tidak Tenang

Psikologi menunjukkan bahwa emosi bersifat menular (emotional contagion). Orang yang mampu tetap tenang saat orang lain panik secara otomatis dipersepsikan lebih matang dan berwibawa.

Ketika konflik muncul, mereka tidak bereaksi berlebihan. Nada suara tetap stabil, bahasa tubuh terkendali. Sikap ini mengirimkan pesan bawah sadar: “Saya aman, dan situasi ini bisa ditangani.” Tanpa berkata apa pun, orang lain pun cenderung mengikuti energi tersebut.

2. Mereka Mendengarkan Lebih Banyak Daripada Berbicara

Orang yang disegani tidak berlomba-lomba menjadi yang paling vokal. Justru sebaliknya, mereka memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara.

Editor: Hanny Suwindari
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