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Leni Setya Wati
Selasa, 7 Juli 2026 | 17.45 WIB

Mengundang Energi Negatif, 10 Kebiasaan Ini Tanpa Disadari Bisa Mengurangi Semangat dan Kepercayaan Diri di Masa Depan

Ilustrasi kebiasaan yang menguras semangat dan kepercayaan diri (freepik) - Image

Ilustrasi kebiasaan yang menguras semangat dan kepercayaan diri (freepik)

JawaPos.com - Tidak semua kebiasaan buruk memberikan dampak secara langsung. Ada beberapa perilaku yang terlihat sepele, tetapi perlahan dapat memengaruhi cara seseorang menjalani hidup, mengejar tujuan, serta memandang dirinya sendiri.

Kebiasaan tersebut sering kali hadir tanpa disadari. Tidak menimbulkan perubahan besar dalam waktu singkat, tetapi secara perlahan dapat menguras energi, melemahkan motivasi, dan membuat rasa percaya diri semakin berkurang.

Banyak orang baru menyadari dampaknya ketika mulai merasa kehilangan semangat atau tidak lagi mengenali versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika belakangan ini merasa kurang berenergi atau kehilangan dorongan untuk berkembang, bisa jadi ada pola kebiasaan tertentu yang perlu diperhatikan.

Dilansir JawaPos.com dari laman geediting.com, Rabu (25/6), berikut 10 kebiasaan yang secara perlahan dapat memberikan pengaruh negatif terhadap semangat dan kepercayaan diri seseorang di kemudian hari.

1. Membiarkan lingkaran sosial Anda perlahan menyusut

Itu terjadi pada banyak orang seiring bertambahnya usia. Anda berhenti mengulurkan tangan. Anda terbiasa dengan keheningan. Anda berkata pada diri sendiri bahwa Anda sekarang lebih tertutup.

Namun, kenyataannya, hubungan rutin dengan orang lain membantu mengingatkan Anda tentang siapa diri Anda di luar pikiran Anda sendiri. Saat Anda berhenti terlibat, identitas Anda mulai kabur.

2. Terlalu banyak mengonsumsi media negatif

Ini tidak berarti mengabaikan beritanya. Namun, jika setiap pagi diawali dengan menelusuri feed berita tentang malapetaka, bencana, dan perpecahan, hal itu akan berdampak buruk pada Anda.

Otak manusia tidak diciptakan untuk memproses semua masalah dunia sekaligus. Terutama sebelum sarapan.

3. Menghindari pengalaman baru

Ada kebohongan diam-diam yang mulai kita percayai di tahun-tahun terakhir kita: bahwa kita telah melakukan semua 'hal besar.'

Namun, pertumbuhan tidak memiliki tanggal kedaluwarsa. Rasa ingin tahu tidak akan pernah berakhir.

Ketika Anda berhenti mencoba hal-hal baru, tempat-tempat baru, makanan-makanan baru, buku-buku baru, Anda memberi sinyal kepada otak Anda bahwa hari-hari terbaik telah berlalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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