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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 2 Juli 2026 | 21.00 WIB

6 Keuntungan Orang yang Masa Kecilnya Didengarkan Bagi Kepercayaan Diri Menurut Psikologi

Keuntungan orang yang masa kecilnya didengarkan bagi kepercayaan diri menurut psikologi - Image

Keuntungan orang yang masa kecilnya didengarkan bagi kepercayaan diri menurut psikologi

JawaPos.com – Pengalaman masa kecil yang penuh perhatian, di mana anak benar-benar didengarkan, membentuk fondasi penting bagi kehidupan dewasa.

Psikologi menjelaskan bahwa perasaan didengarkan sejak dini memberikan keuntungan tersembunyi yang bertahan hingga usia dewasa.

Salah satu dampak paling nyata adalah terbentuknya kepercayaan diri yang kokoh dan stabil dalam berbagai situasi.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (2/6), berikut enam keuntungan yang dimiliki orang dewasa yang masa kecilnya diisi dengan perhatian dan pendengaran yang tulus.

1. Mengembangkan batasan yang lebih sehat

Anak yang suaranya dihargai sejak kecil tidak pernah mengalami pendapat atau minatnya diabaikan begitu saja.

Mereka diizinkan mengatakan tidak, dan kata tersebut benar-benar dihormati oleh orang-orang di sekitarnya.

Sebagai orang dewasa, mereka lebih cepat menyadari batasan diri dan menetapkannya dengan tegas dan konsisten.

Editor: Novia Tri Astuti
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