Standar Kecantikan AI Makin Tidak Realistis? Ini 5 Fakta Dampaknya bagi Citra Tubuh dan Kepercayaan Diri

ilustrasi AI (Freepik)
JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia menciptakan dan menikmati konten visual.
Dalam hitungan detik, AI mampu menghasilkan gambar manusia dengan wajah simetris, tubuh proporsional, hingga penampilan yang tampak sempurna. Kemudahan tersebut menjadi salah satu inovasi terbesar di era digital.
Namun, di balik kecanggihan teknologi tersebut, muncul persoalan yang mulai mendapat perhatian para peneliti.
Gambar yang dihasilkan AI tidak selalu mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Sebaliknya, teknologi ini justru berpotensi memperkuat standar kecantikan yang selama ini dianggap ideal oleh media.
Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychology of Popular Media mengungkap bahwa AI cenderung menghasilkan representasi tubuh yang sangat ramping, berotot, dan minim keberagaman.
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, terutama ketika gambar-gambar AI semakin banyak digunakan di media sosial, periklanan, hingga dunia olahraga.
Simak selengkapnya yang dirangkum dari psychology pada Psychologytoday pada Sabtu (04/07).
Penelitian yang dilakukan oleh Delaney E. Thibodeau bersama tim dari University of Toronto menunjukkan bahwa berbagai platform AI, seperti MidJourney, Stable Diffusion, dan DALL-E, menghasilkan pola visual yang serupa.
Atlet maupun masyarakat umum sering digambarkan memiliki tubuh yang sangat ramping dengan otot yang terbentuk secara ideal.
Temuan tersebut bukan berarti AI menciptakan standar kecantikan baru.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar