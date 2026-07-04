Standar Kecantikan AI Makin Tidak Realistis? Ini 5 Fakta Dampaknya bagi Citra Tubuh dan Kepercayaan Diri

JawaPos.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara manusia menciptakan dan menikmati konten visual.

Dalam hitungan detik, AI mampu menghasilkan gambar manusia dengan wajah simetris, tubuh proporsional, hingga penampilan yang tampak sempurna. Kemudahan tersebut menjadi salah satu inovasi terbesar di era digital.

Namun, di balik kecanggihan teknologi tersebut, muncul persoalan yang mulai mendapat perhatian para peneliti.

Gambar yang dihasilkan AI tidak selalu mencerminkan kondisi nyata masyarakat. Sebaliknya, teknologi ini justru berpotensi memperkuat standar kecantikan yang selama ini dianggap ideal oleh media.

Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Psychology of Popular Media mengungkap bahwa AI cenderung menghasilkan representasi tubuh yang sangat ramping, berotot, dan minim keberagaman.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri, terutama ketika gambar-gambar AI semakin banyak digunakan di media sosial, periklanan, hingga dunia olahraga.

Simak selengkapnya yang dirangkum dari psychology pada Psychologytoday pada Sabtu (04/07).

1. AI Cenderung Menghasilkan Tubuh yang Terlalu Sempurna Penelitian yang dilakukan oleh Delaney E. Thibodeau bersama tim dari University of Toronto menunjukkan bahwa berbagai platform AI, seperti MidJourney, Stable Diffusion, dan DALL-E, menghasilkan pola visual yang serupa.

Atlet maupun masyarakat umum sering digambarkan memiliki tubuh yang sangat ramping dengan otot yang terbentuk secara ideal.