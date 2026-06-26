Menurut Psikologi, Orang yang Mengakui Ketidaktahuannya Menunjukkan 6 Ciri Kepercayaan Diri Ini

Banyak orang takut terlihat bodoh, tidak kompeten, atau kalah wibawa ketika mengakui ketidaktahuannya. Padahal, dari sudut pandang psikologi, sikap ini justru sering menjadi tanda kepercayaan diri yang sehat dan matang.



Psikologi modern memandang kepercayaan diri bukan sebagai sikap selalu benar atau tahu segalanya, melainkan kemampuan menerima diri apa adanya—termasuk keterbatasan pengetahuan. Orang yang berani mengakui ketidaktahuan biasanya memiliki fondasi psikologis yang kuat.

Di dunia yang sering menuntut kesempurnaan semu, berani berkata “saya tidak tahu” adalah bentuk keberanian psikologis. Bukan karena mereka kurang percaya diri, tetapi justru karena mereka cukup percaya diri untuk jujur pada diri sendiri.

Dilansir dari Geediting, terdapat enam ciri kepercayaan diri yang tercermin dari sikap tersebut.Salah satu ciri utama orang yang percaya diri adalah kesadaran diri. Mereka memahami apa yang mereka kuasai dan apa yang belum mereka ketahui. Mengakui ketidaktahuan menunjukkan bahwa seseorang tidak terjebak pada ilusi kehebatan diri (illusion of superiority).Dalam psikologi, kesadaran diri yang baik membantu seseorang bersikap realistis terhadap kemampuan dan keterbatasannya. Orang seperti ini tidak merasa harga dirinya runtuh hanya karena tidak tahu sesuatu. Sebaliknya, mereka nyaman dengan fakta bahwa manusia memang tidak bisa menguasai segalanya.Banyak orang takut berkata “saya tidak tahu” karena cemas akan penilaian sosial. Mereka khawatir dianggap kurang pintar atau tidak layak dihormati. Orang yang percaya diri tidak menjadikan penilaian orang lain sebagai tolok ukur utama nilai dirinya.Secara psikologis, ini menandakan locus of evaluation yang lebih internal. Artinya, mereka menilai diri sendiri berdasarkan standar pribadi, bukan semata-mata pengakuan eksternal. Karena itu, mengakui ketidaktahuan tidak terasa mengancam identitas atau harga diri mereka.Psikolog Carol Dweck memperkenalkan konsep growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui belajar dan usaha. Orang dengan pola pikir ini tidak melihat ketidaktahuan sebagai kegagalan, melainkan sebagai titik awal pembelajaran.Ketika seseorang berkata, “Saya belum tahu,” secara implisit ia mengatakan, “Saya bisa belajar.” Ini adalah bentuk kepercayaan diri yang berorientasi pada proses, bukan hasil instan. Mereka tidak perlu berpura-pura tahu demi terlihat pintar, karena mereka percaya pada kemampuan diri untuk berkembang.Mengakui ketidaktahuan membutuhkan kestabilan emosi. Orang yang mudah defensif atau rapuh secara emosional cenderung menolak mengakui kesalahan atau keterbatasan karena merasa terancam.Sebaliknya, individu dengan kepercayaan diri yang sehat mampu mengelola rasa tidak nyaman, malu, atau canggung yang mungkin muncul saat mengaku tidak tahu. Mereka tidak langsung tersulut rasa rendah diri atau marah. Ini menunjukkan kematangan emosional dan kemampuan regulasi emosi yang baik.Dalam psikologi sosial, keterbukaan terhadap pengalaman (openness to experience) berkaitan erat dengan kepercayaan diri yang fleksibel. Orang yang mengakui ketidaktahuannya biasanya tidak merasa perlu mempertahankan citra “paling benar”.Mereka justru lebih siap mendengarkan, bertanya, dan menerima sudut pandang baru. Sikap ini membuat mereka tumbuh secara intelektual dan sosial. Kepercayaan diri mereka tidak kaku, melainkan adaptif—mampu menyesuaikan diri dengan informasi baru tanpa merasa terancam.Secara interpersonal, mengakui ketidaktahuan sering kali membuat seseorang terlihat lebih jujur dan dapat dipercaya. Orang lain cenderung merasa lebih nyaman berinteraksi dengan individu yang autentik daripada mereka yang selalu berpura-pura tahu segalanya.Psikologi hubungan menunjukkan bahwa kerendahan hati yang tulus—bukan merendahkan diri—memperkuat koneksi sosial. Orang yang percaya diri tidak perlu membangun relasi berdasarkan pencitraan. Mereka berani tampil apa adanya, dan justru dari situlah rasa hormat yang sehat tumbuh.Mengakui ketidaktahuan bukan tanda kelemahan mental, melainkan indikator kepercayaan diri yang matang. Psikologi menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini lebih sadar diri, stabil secara emosional, terbuka untuk belajar, dan memiliki hubungan sosial yang lebih sehat.