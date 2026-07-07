10 Ucapan Orang Kuat Mental Punya Kecerdasan Emosional dalam Percakapan Sehari-hari Menurut Psikologi

Ucapan orang kuat mental punya kecerdasan emosional dalam percakapan menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Orang yang kuat mental tidak selalu terlihat dari momen-momen besar, melainkan dari cara mereka berbicara dalam percakapan biasa.
Psikologi menunjukkan bahwa kecerdasan emosional seseorang sangat tercermin dari pilihan kata yang digunakan sehari-hari.
Ucapan-ucapan tertentu mengungkap kedewasaan, kejujuran, dan kemampuan mengelola diri yang dimiliki seseorang secara konsisten.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut sepuluh frasa yang sering diucapkan oleh orang-orang dengan mental dan emosional yang benar-benar kuat.
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1. "Aku mungkin salah, tapi begini cara aku melihatnya"
Orang yang matang secara emosional tidak takut berbagi sudut pandang karena mereka tidak menjadikannya soal menang atau kalah.
Dengan mengakui kemungkinan salah, mereka membuka diri terhadap ide baru dan menciptakan ruang percakapan yang aman.
Ucapan ini mencerminkan bahwa mereka berbicara berdasarkan informasi yang dimiliki, bukan untuk mempertahankan ego.
2. "Itu tidak cocok untukku"
Orang yang tangguh secara mental memilih frasa sederhana yang menyampaikan batasan diri tanpa menyerang siapapun.
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