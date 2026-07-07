10 Kebiasaan Orang Bahagia yang Punya Hidup Bermakna Menurut Psikologi

Kebiasaan orang bahagia yang punya hidup bermakna dan berbeda dari kebanyakan menurut psikologi / foto : Magnific/ benzoix
JawaPos.com – Orang yang benar-benar bahagia bukan sekadar beruntung, melainkan secara sadar membangun kebiasaan yang membentuk hidup bermakna.
Psikologi menunjukkan bahwa kepuasan hidup bukan soal kesempurnaan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari.
Mereka yang tampak selalu bersemangat dan puas dengan hidupnya melakukan hal-hal berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut sepuluh kebiasaan yang membedakan orang-orang bahagia dari mereka yang terus mencari kepuasan di tempat yang salah.
1. Memilih untuk bersyukur setiap hari
Orang yang optimis tidak menunggu hidup menjadi sempurna sebelum merasa bersyukur atas apa yang dimiliki.
Mereka secara aktif memperhatikan hal-hal yang berjalan baik, bahkan di tengah situasi yang tidak ideal sekalipun.
Rasa syukur memindahkan fokus dari kekurangan menuju kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di sekitar mereka.
2. Memprioritaskan hubungan yang bermakna
Orang yang hidupnya memancarkan kebahagiaan memahami bahwa kepuasan sejati tidak bisa dicapai dalam kesendirian.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane