10 Kebiasaan Orang Bahagia yang Punya Hidup Bermakna Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang yang benar-benar bahagia bukan sekadar beruntung, melainkan secara sadar membangun kebiasaan yang membentuk hidup bermakna.

Psikologi menunjukkan bahwa kepuasan hidup bukan soal kesempurnaan, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kecil yang dilakukan setiap hari.

Mereka yang tampak selalu bersemangat dan puas dengan hidupnya melakukan hal-hal berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut sepuluh kebiasaan yang membedakan orang-orang bahagia dari mereka yang terus mencari kepuasan di tempat yang salah.

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1. Memilih untuk bersyukur setiap hari

Orang yang optimis tidak menunggu hidup menjadi sempurna sebelum merasa bersyukur atas apa yang dimiliki.

Mereka secara aktif memperhatikan hal-hal yang berjalan baik, bahkan di tengah situasi yang tidak ideal sekalipun.

Rasa syukur memindahkan fokus dari kekurangan menuju kelimpahan yang sebenarnya sudah ada di sekitar mereka.

2. Memprioritaskan hubungan yang bermakna