Trauma Masa Lalu, Ini 6 Pelajaran Masa Kecil yang Bikin Seseorang Merasa Jadi Beban Menurut Psikologi

Pelajaran masa kecil yang bikin seseorang merasa jadi beban dan trauma menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com – Perasaan selalu merasa jadi beban bagi orang lain sering kali berakar dari pelajaran yang diterima selama masa kecil.
Psikologi mengungkap bahwa hubungan awal dengan pengasuh membentuk cara seseorang memandang diri dan kebutuhannya.
Trauma kecil yang terjadi berulang dalam keluarga dapat menciptakan keyakinan yang bertahan jauh hingga masa dewasa.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (7/7), berikut enam pola yang dipelajari anak-anak dan kemudian membuat mereka tumbuh dengan perasaan bahwa keberadaan mereka merepotkan.
1. Kebutuhan anak selalu dinomorsekiankan
Sebagian anak tumbuh dalam keluarga di mana kebutuhan emosional mereka secara konsisten dikesampingkan karena berbagai alasan.
Ketika meminta bantuan berulang kali berakhir dengan masalah, anak belajar bahwa mengandalkan orang lain tidak aman.
Kemandirian ekstrem yang berkembang bukan karena pilihan, melainkan karena tidak ada pilihan lain yang terasa aman.
Sebagai orang dewasa, mereka cenderung menolak bantuan bahkan dari orang-orang yang tulus ingin mendukung mereka.
Menerima pertolongan terasa asing dan tidak nyaman karena seluruh hidupnya dihabiskan dengan tidak melakukannya.
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