Orang yang Selalu Mengirim Pesan Sebelum Menelepon Biasanya Memiliki 7 Ciri Ini, Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang mengirim pesan teks. ./Freepik
JawaPos.com - Sebagian orang memiliki kebiasaan mengirim pesan teks terlebih dahulu sebelum melakukan panggilan telepon. Bagi mereka, ini bukan sekadar soal kebiasaan atau preferensi komunikasi semata.
Dalam sudut pandang psikologi, pola tersebut dapat mencerminkan berbagai aspek kepribadian dan cara seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.
Mengutip GE Editing, terdapat tujuh perilaku atau kecenderungan yang sering dikaitkan dengan orang yang selalu memilih untuk mengirim pesan sebelum menelepon.
1. Keinginan untuk mengendalikan
Terus-menerus berkirim pesan teks sebelum menelepon adalah perilaku yang dikaitkan dengan keinginan untuk mengendalikan.
Ini tidak selalu merupakan sifat negatif. Mungkin saja mereka menghadapi situasi dengan cara yang terorganisasi dan siap.
Perilaku ini sering terlihat pada orang yang suka memikirkan segala sesuatunya secara matang dan menghindari kejadian yang tidak terduga.
2. Mereka menghargai kejelasan dan ketepatan
Beberapa orang tidak menyukai ketidakpastian yang datang bersama panggilan yang tidak terduga.
Berkirim pesan teks sebelumnya memungkinkan mereka menentukan konteks dan menghindari kesalahpahaman.
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