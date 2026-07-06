Orang yang Sering Menggigit Kuku Saat Gugup Umumnya Memiliki 7 Karakteristik Ini, Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang menggigit kuku. (Freepik)
JawaPos.com - Menggigit kuku saat merasa gugup merupakan kebiasaan yang sering dilakukan sebagian orang, bahkan tanpa mereka sadari.
Di balik tindakan yang tampak sepele tersebut, psikologi menilai ada berbagai aspek kepribadian dan pola perilaku yang dapat tercermin dari kebiasaan itu.
Mengutip GE Editing, terdapat tujuh karakteristik yang kerap ditemukan pada orang yang memiliki kebiasaan menggigit kuku ketika sedang merasa cemas atau tegang.
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1. Perfeksionisme
Individu perfeksionis dikenal berpikir berlebihan dan mengkhawatirkan hal-hal kecil. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman dan cemas, serta cara mengatasinya dengan menggigit kuku.
Menurut psikologi, ini adalah cara mereka mengatasi stres yang muncul karena menginginkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya.
2. Tingkat stres tinggi
Psikologi menunjukkan bahwa menggigit kuku dapat menjadi manifestasi fisik dari stres mental.
Ini adalah cara sederhana dan bawah sadar untuk mengatasi perasaan yang sedang dialami.
3. Takut konfrontasi
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