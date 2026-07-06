9 Ciri Pria yang Tetap Berselingkuh Meski Hubungannya Terlihat Bahagia, Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang meyakini bahwa perselingkuhan terjadi karena seseorang merasa tidak puas atau tidak bahagia dalam hubungannya. Namun, pandangan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Dalam sejumlah kasus, ada pria yang tetap melakukan perselingkuhan meskipun hubungan dengan pasangannya tampak harmonis dan berjalan dengan baik.

Menurut psikologi, perilaku tersebut tidak semata-mata dipicu oleh ketidakpuasan dalam hubungan, tetapi juga dapat berkaitan dengan karakter serta pola kepribadian tertentu.

Mengutip GE Editing, berikut sembilan ciri yang disebut kerap dimiliki oleh pria yang berselingkuh meski menjalani hubungan yang terlihat bahagia.

1. Mereka mendambakan hal-hal baru

Beberapa pria berselingkuh bukan karena tidak bahagia, tetapi terdorong untuk mencari hal-hal baru.

Mereka senang dengan sensasi sesuatu yang berbeda, meskipun hubungan saat ini memuaskan.

Dengan kata lain, berselingkuh tidak selalu tentang ketidakpuasan, bisa juga mengejar versi diri yang terasa lebih hidup dan menantang.

2. Mereka memiliki rasa berhak yang tinggi