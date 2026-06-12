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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 12 Juni 2026 | 15.22 WIB

Jika Anda Lebih Suka Mengirim Pesan Teks daripada Menelepon, Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Spesifik Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang lebih suka mengirim pesan teks (Magnific/DC Studio) - Image

Ilustrasi seseorang yang lebih suka mengirim pesan teks (Magnific/DC Studio)

JawaPos.com - Di era digital, mengirim pesan teks telah menjadi cara komunikasi yang lebih disukai oleh banyak orang. Bagi sebagian orang, menelepon terasa lebih melelahkan, terlalu mendadak, atau bahkan menimbulkan kecemasan. Jika Anda termasuk orang yang lebih memilih mengetik pesan daripada berbicara melalui telepon, jangan buru-buru menganggap diri Anda antisosial.

Psikologi menunjukkan bahwa preferensi komunikasi sering kali berkaitan dengan karakter dan cara seseorang memproses informasi.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat delapan ciri kepribadian yang sering dimiliki oleh orang-orang yang lebih suka mengirim pesan teks daripada menelepon.

1. Anda Cenderung Lebih Introvert

Orang dengan kepribadian introvert biasanya mendapatkan energi dari waktu yang tenang dan refleksi diri. Mereka tetap menikmati interaksi sosial, tetapi lebih nyaman ketika dapat mengontrol tempo percakapan.

Pesan teks memberi kesempatan untuk merespons tanpa tekanan yang muncul dalam percakapan telepon secara langsung. Karena itu, banyak introvert merasa lebih nyaman mengekspresikan diri melalui tulisan.

Namun, menjadi introvert bukan berarti pemalu atau tidak suka bergaul. Mereka hanya lebih menghargai komunikasi yang tenang dan tidak terlalu spontan.

2. Anda Suka Memikirkan Kata-Kata Sebelum Berbicara

Sebagian orang lebih nyaman ketika memiliki waktu untuk memikirkan respons yang tepat. Dalam percakapan telepon, jawaban sering kali harus diberikan secara instan.

Pesan teks memungkinkan seseorang untuk:

Editor: Candra Mega Sari
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