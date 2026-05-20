Lebih Suka Mengirim Pesan Teks daripada Menelepon? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Kepribadian Spesifik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital seperti sekarang, komunikasi telah mengalami perubahan besar. Jika dulu menelepon adalah cara utama untuk terhubung dengan orang lain, kini banyak orang justru merasa lebih nyaman mengirim pesan teks.

Bagi sebagian orang, mengetik pesan terasa lebih natural, lebih aman, dan lebih efisien dibanding berbicara langsung lewat telepon.

Menariknya, preferensi ini ternyata bukan hanya soal kebiasaan atau perkembangan teknologi. Psikologi menunjukkan bahwa pilihan antara menelepon atau mengirim pesan bisa mencerminkan aspek tertentu dari kepribadian seseorang.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (18/5), jika Anda termasuk orang yang lebih suka chat daripada telepon, berikut delapan ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki.

1. Anda Cenderung Introvert atau Menikmati Ruang Pribadi

Salah satu alasan paling umum seseorang lebih memilih teks adalah kebutuhan untuk menjaga energi sosial. Orang dengan kecenderungan introvert sering merasa panggilan telepon membutuhkan perhatian penuh, spontanitas, dan energi mental yang lebih besar.

Sebaliknya, pesan teks memberi ruang untuk berinteraksi tanpa tekanan. Anda bisa merespons ketika siap, tanpa harus langsung bereaksi secara verbal. Ini bukan berarti Anda anti-sosial, tetapi Anda lebih menghargai komunikasi yang terkontrol dan tidak terlalu menguras energi.

Psikolog menyebut bahwa introvert biasanya merasa lebih nyaman ketika memiliki waktu untuk memproses interaksi, dan pesan teks menyediakan kondisi ideal untuk itu.

2. Anda Pemikir yang Reflektif