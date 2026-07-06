Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 6 Juli 2026 | 21.18 WIB

Lebih Menyukai Mengirim Email daripada Rapat? Itu Bisa Menjadi Tanda Halus dari 7 Karakteristik Kepribadian Ini Menurut Psikologi

seseorang yang lebih suka mengirim email./Magnific/pressfoto - Image

seseorang yang lebih suka mengirim email./Magnific/pressfoto

JawaPos.com - Di era kerja modern, komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan produktivitas. Sebagian orang merasa lebih nyaman berdiskusi secara langsung melalui rapat, baik tatap muka maupun virtual. Namun, tidak sedikit yang justru lebih memilih berkomunikasi melalui email.

Pilihan ini sering kali dianggap sekadar preferensi kerja. Padahal, menurut berbagai temuan dalam psikologi komunikasi dan psikologi kepribadian, cara seseorang memilih media komunikasi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mereka berpikir, memproses informasi, dan berinteraksi dengan orang lain.

Menyukai email bukan berarti anti-sosial atau tidak pandai berkomunikasi. Justru, bagi sebagian orang, email menawarkan ruang untuk berpikir lebih matang, menyampaikan pesan secara sistematis, dan mengurangi tekanan yang sering muncul dalam rapat.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh karakteristik kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang lebih menyukai email daripada rapat.

1. Lebih Reflektif Sebelum Berbicara

Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan menjadi pribadi yang reflektif.

Dalam psikologi, individu reflektif biasanya tidak terburu-buru memberikan respons. Mereka lebih suka mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, lalu menyampaikan pendapat setelah yakin dengan apa yang ingin disampaikan.

Email memberikan kesempatan untuk:

Menyusun ide dengan rapi.
Memeriksa kembali isi pesan.
Menghindari kesalahpahaman.
Memberikan jawaban yang lebih akurat.

Sebaliknya, rapat sering kali menuntut respons spontan. Bagi orang yang reflektif, situasi seperti ini bisa terasa kurang nyaman karena mereka membutuhkan waktu untuk memproses informasi sebelum berbicara.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Memilih Dibenci daripada Berbohong Biasanya Memiliki 8 Karakteristik Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Lebih Memilih Dibenci daripada Berbohong Biasanya Memiliki 8 Karakteristik Ini

Sabtu, 27 Juni 2026 | 05.33 WIB

Menurut Psikologi, Orang yang Melambaikan Tangan sebagai Ucapan Terima Kasih Biasanya Memiliki 9 Karakteristik Ini - Image
Kepribadian

Menurut Psikologi, Orang yang Melambaikan Tangan sebagai Ucapan Terima Kasih Biasanya Memiliki 9 Karakteristik Ini

Sabtu, 27 Juni 2026 | 04.47 WIB

Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

Senin, 22 Juni 2026 | 06.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam? - Image
1

Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?

2

Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru

3

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca

4

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba

5

Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen

6

Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!

7

Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!

8

Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam

9

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen

10

Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore