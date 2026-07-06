Lebih Menyukai Mengirim Email daripada Rapat? Itu Bisa Menjadi Tanda Halus dari 7 Karakteristik Kepribadian Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era kerja modern, komunikasi menjadi salah satu faktor yang menentukan produktivitas. Sebagian orang merasa lebih nyaman berdiskusi secara langsung melalui rapat, baik tatap muka maupun virtual. Namun, tidak sedikit yang justru lebih memilih berkomunikasi melalui email.

Pilihan ini sering kali dianggap sekadar preferensi kerja. Padahal, menurut berbagai temuan dalam psikologi komunikasi dan psikologi kepribadian, cara seseorang memilih media komunikasi dapat memberikan gambaran tentang bagaimana mereka berpikir, memproses informasi, dan berinteraksi dengan orang lain.

Menyukai email bukan berarti anti-sosial atau tidak pandai berkomunikasi. Justru, bagi sebagian orang, email menawarkan ruang untuk berpikir lebih matang, menyampaikan pesan secara sistematis, dan mengurangi tekanan yang sering muncul dalam rapat.

Dilansir dari Expert Editor pada Senin (6/7), terdapat tujuh karakteristik kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang yang lebih menyukai email daripada rapat.

1. Lebih Reflektif Sebelum Berbicara

Salah satu ciri paling umum adalah kecenderungan menjadi pribadi yang reflektif.

Dalam psikologi, individu reflektif biasanya tidak terburu-buru memberikan respons. Mereka lebih suka mengumpulkan informasi, mempertimbangkan berbagai sudut pandang, lalu menyampaikan pendapat setelah yakin dengan apa yang ingin disampaikan.

Email memberikan kesempatan untuk:

Menyusun ide dengan rapi.

Memeriksa kembali isi pesan.

Menghindari kesalahpahaman.

Memberikan jawaban yang lebih akurat.