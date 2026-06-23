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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 23 Juni 2026 | 19.40 WIB

4 Zodiak yang Hobi Flirting Cuma karena Haus Perhatian, Bukan Sebab Benar-Benar Suka

Ilustrasi flirting. (freepik)

JawaPos.Com - Empat zodiak ini sangat ahli menggoda atau flirting.  Namun, sikap tersebut bukan berarti mereka ingin menjalin hubungan asmara. Beberapa dari mereka memang memiliki sifat penggoda yang alami.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (23/6) berikut empat zodiak yang paling sering flirting demi mendapatkan perhatian, dan bukan karena mereka benar-benar suka dengan anda.  

Libra memiliki pesona yang membuat mereka mudah akrab dengan siapa saja. Mereka hanya memperlakukan orang lain dengan baik karena merasa setiap orang pantas mendapatkan perhatian dan penghargaan. Mereka tidak bermaksud membingungkan siapapun. Memberikan pujian terasa sangat alami bagi mereka.

Leo mendambakan validasi dari teman, lingkungan sekitar, bahkan orang asing. Flirting bagi leo bukanlah untuk membangun hubungan serius. Mereka hanya menikmati momen, dan menikmati keseruan. Itulah yang membuat semuanya terasa lebih menyenangkan bagi mereka.

Gemini hanya sedang bersenang-senang, mencari teman baru, dan menikmati perhatian yang mereka dapatkan. Mereka tidak merasa ada yang salah dengan menerima sedikit dorongan ego dari orang-orang menarik yang mereka temui.

Aries menggoda orang lain karena menikmati momen yang sedang berlangsung. Bukan karena memikirkan hubungan jangka panjang. Mereka lebih fokus pada keseruan saat ini dibandingkan masa depan. Aries sering tanpa sengaja memberikan sinyal yang membingungkan. 

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Editor: Novia Tri Astuti
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