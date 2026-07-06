8 Kebiasaan yang Tanpa Disadari Dapat Memunculkan Aura Negatif Menurut Psikologi

JawaPos.com - Setiap orang memancarkan energi yang berbeda dalam interaksi sehari-hari, dan hal ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan serta cara seseorang bersikap.

Dalam psikologi, ada anggapan bahwa perilaku tertentu bisa membuat seseorang terlihat atau terasa membawa energi yang kurang positif, meskipun mereka tidak menyadarinya.

Mengutip GE Editing, terdapat delapan kebiasaan yang secara tidak langsung dapat memberikan kesan atau aura negatif pada seseorang menurut sudut pandang psikologi.

1. Negatifitas yang konstan

Jika Anda secara teratur melampiaskan kekesalan kepada siapa pun yang mau mendengarkan, Anda mungkin memancarkan aura buruk tanpa menyadarinya.

Psikologi mengatakan bahwa suasana hati bisa menular. Bila selalu bersikap negatif, energi itu dapat dengan mudah menular ke orang-orang sekitar.

2. Tidak menghormati ruang pribadi

Ruang pribadi adalah konsep psikologis yang sering diabaikan, tetapi merupakan aspek penting dalam interaksi Anda dengan orang lain.

Jika Anda melangkah terlalu dekat, orang lain mungkin merasa tidak nyaman tanpa menyadarinya.