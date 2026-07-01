Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Kamis, 2 Juli 2026 | 04.19 WIB

Tanpa Disadari, 8 Kebiasaan Ini Bisa Timbulkan Aura Negatif

ilustrasi orang yang bermain ponsel. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Sebagian orang tanpa disadari bisa memancarkan energi negatif, dan hal ini ternyata memiliki penyebab tersendiri.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah kebiasaan yang diyakini dapat memengaruhi munculnya kesan tersebut pada diri seseorang.

Mengutip geediting, berikut delapan kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat seseorang terlihat memiliki aura negatif.

1. Negatifitas yang konstan

Jika Anda secara teratur melampiaskan kekesalan kepada siapa pun yang mau mendengarkan, Anda mungkin memancarkan aura buruk tanpa menyadarinya.

Psikologi mengatakan bahwa suasana hati bisa menular. Bila selalu bersikap negatif, energi itu dapat dengan mudah menular ke orang-orang sekitar.

2. Tidak menghormati ruang pribadi

Ruang pribadi adalah konsep psikologis yang sering diabaikan, tetapi merupakan aspek penting dalam interaksi Anda dengan orang lain.

Jika Anda melangkah terlalu dekat, orang lain mungkin merasa tidak nyaman tanpa menyadarinya.

3. Menghindari kontak mata

Kontak mata merupakan bagian penting dari komunikasi manusia.

Namun, menghindari kontak mata secara terus-menerus dapat memberikan kesan buruk, membuat Anda tampak tidak tertarik atau tidak dapat dipercaya.

4. Terlalu kritis

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
7 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Mencuci dan Menggunakan Kembali Kemasan Plastik Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Mencuci dan Menggunakan Kembali Kemasan Plastik Menurut Psikologi

Rabu, 1 Juli 2026 | 22.26 WIB

Evaluasi Keuangan: 7 Kebiasaan Finansial Yang Dikira Bijak Tapi Malah Menguras Uang! - Image
Lifestyle

Evaluasi Keuangan: 7 Kebiasaan Finansial Yang Dikira Bijak Tapi Malah Menguras Uang!

Selasa, 30 Juni 2026 | 20.48 WIB

7 Kebiasaan Work From Home yang Diam-Diam Membuat Anda Lebih Produktif daripada Bekerja di Kantor - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Work From Home yang Diam-Diam Membuat Anda Lebih Produktif daripada Bekerja di Kantor

Selasa, 30 Juni 2026 | 10.25 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore