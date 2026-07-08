Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.15 WIB

6 Kebiasaan yang Perlu Ditinggalkan Jika Ingin Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang memikirkan masa lalu yang menyakitkan. - Image

Ilustrasi orang yang memikirkan masa lalu yang menyakitkan.

JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, perjalanan menuju kesuksesan tidak hanya dipengaruhi oleh keberuntungan, tetapi juga oleh pola perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari.

Setiap zodiak dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang dapat menjadi kekuatan maupun tantangan. Beberapa kebiasaan yang melekat pada seseorang diyakini dapat menghambat perkembangan diri apabila tidak dikenali dan diperbaiki.

Karena itu, memahami hal-hal yang perlu ditinggalkan dapat menjadi langkah untuk membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas diri dalam mengejar tujuan hidup.

Mengacu pada ulasan dari Astrotalk, terdapat enam hal yang disarankan untuk dihentikan jika seseorang ingin membuka jalan menuju kesuksesan berdasarkan perspektif astrologi. Perlu diingat bahwa astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan penentu pasti keberhasilan seseorang.

1. Penunda abadi yang didorong oleh rasa takut

Beberapa orang menunda-nunda bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi takut akan penilaian individu lain atau gagal.

Bagi mereka yang takut akan masa depan, para astrolog menyarankan bahwa terlalu banyak analisis dan kurangnya tindakan dapat menghambat pertumbuhan.

Untuk berhasil, ingatlah bahwa tindakan lebih baik daripada kesempurnaan.

2. Terus-menerus mencari pengakuan

Pencarian persetujuan eksternal, baik dari teman sebaya, keluarga, atau struktur masyarakat, sering kali diidentifikasi sebagai penghalang yang signifikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Karier Moncer, 4 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Usai Memasuki Usia 30 Tahun - Image
Zodiak

Karier Moncer, 4 Zodiak Ini Diprediksi Meraih Kesuksesan Usai Memasuki Usia 30 Tahun

Rabu, 8 Juli 2026 | 18.11 WIB

4 Zodiak Ini Disebut Jadi Favorit Semesta, Mudah Meraih Kekayaan dan Kesuksesan, Rezeki Mengalir Sepanjang 2026! - Image
Zodiak

4 Zodiak Ini Disebut Jadi Favorit Semesta, Mudah Meraih Kekayaan dan Kesuksesan, Rezeki Mengalir Sepanjang 2026!

Rabu, 8 Juli 2026 | 14.31 WIB

8 Kebiasaan Ini Sering Dimiliki Orang Cerdas dan Berprestasi dalam Meraih Kesuksesan - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan Ini Sering Dimiliki Orang Cerdas dan Berprestasi dalam Meraih Kesuksesan

Selasa, 7 Juli 2026 | 23.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore