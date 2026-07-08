6 Kebiasaan yang Perlu Ditinggalkan Jika Ingin Meraih Kesuksesan Menurut Astrologi, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang memikirkan masa lalu yang menyakitkan.
JawaPos.com - Dalam pandangan astrologi, perjalanan menuju kesuksesan tidak hanya dipengaruhi oleh keberuntungan, tetapi juga oleh pola perilaku dan kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari.
Setiap zodiak dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang dapat menjadi kekuatan maupun tantangan. Beberapa kebiasaan yang melekat pada seseorang diyakini dapat menghambat perkembangan diri apabila tidak dikenali dan diperbaiki.
Karena itu, memahami hal-hal yang perlu ditinggalkan dapat menjadi langkah untuk membuka peluang baru dan meningkatkan kualitas diri dalam mengejar tujuan hidup.
Mengacu pada ulasan dari Astrotalk, terdapat enam hal yang disarankan untuk dihentikan jika seseorang ingin membuka jalan menuju kesuksesan berdasarkan perspektif astrologi. Perlu diingat bahwa astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan, bukan penentu pasti keberhasilan seseorang.
1. Penunda abadi yang didorong oleh rasa takut
Beberapa orang menunda-nunda bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi takut akan penilaian individu lain atau gagal.
Bagi mereka yang takut akan masa depan, para astrolog menyarankan bahwa terlalu banyak analisis dan kurangnya tindakan dapat menghambat pertumbuhan.
Untuk berhasil, ingatlah bahwa tindakan lebih baik daripada kesempurnaan.
2. Terus-menerus mencari pengakuan
Pencarian persetujuan eksternal, baik dari teman sebaya, keluarga, atau struktur masyarakat, sering kali diidentifikasi sebagai penghalang yang signifikan.
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