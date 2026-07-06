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Rabbany Wanadriani
Senin, 6 Juli 2026 | 21.54 WIB

6 Ciri Kepribadian Orang yang Suka Mengobrol dengan Pengemudi Online Menurut Psikologi

ilustrasi orang yang mengobrol di dalam mobil. Sumber foto: Depositphotos - Image

ilustrasi orang yang mengobrol di dalam mobil. Sumber foto: Depositphotos

JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menjalani perjalanan. Ada yang memilih menikmati suasana dalam diam, sementara sebagian lainnya justru memanfaatkan waktu untuk berbincang dengan pengemudi online.

Perbedaan kebiasaan tersebut sering kali mencerminkan gaya berinteraksi dan karakter masing-masing individu. Dalam kajian psikologi, orang yang senang memulai percakapan selama perjalanan disebut memiliki beberapa kecenderungan sifat tertentu, meski hal ini tidak berlaku mutlak bagi semua orang.

Mengutip GE Editing, terdapat enam ciri kepribadian yang kerap dikaitkan dengan individu yang gemar mengobrol dengan pengemudi online berdasarkan sudut pandang psikologi.

1. Mereka ekstrovert

Kaum ekstrovert bersemangat dengan interaksi sosial dan cenderung lebih terbuka serta ekspresif.

Mereka adalah orang-orang yang akan memulai percakapan dengan pengemudi online selama perjalanan.

2. Mereka memiliki kecerdasan emosional yang tinggi

Orang dengan kecerdasan emosional atau EQ tinggi lebih peka terhadap emosi sendiri dan emosi orang lain.

Mereka pendengar yang baik dan dapat dengan cepat menangkap suasana hati pengemudi online.

3. Mereka memiliki rasa empati

Editor: Setyo Adi Nugroho
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