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Rabbany Wanadriani
Rabu, 8 Juli 2026 | 20.03 WIB

7 Tanda Kepribadian Berkelas yang Tidak Ditentukan oleh Kondisi Finansial, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang berkelas (Geediting) - Image

Ilustrasi orang yang berkelas (Geediting)

JawaPos.com - Banyak orang mengaitkan kesan berkelas dengan kemewahan, seperti barang bermerek, kendaraan mahal, atau kekayaan yang melimpah. Padahal, anggapan tersebut tidak selalu mencerminkan makna sebenarnya dari kepribadian yang berkelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, sikap, cara memperlakukan orang lain, serta nilai-nilai yang dipegang sering kali menjadi cerminan karakter seseorang. Hal-hal inilah yang dinilai lebih mencerminkan kualitas pribadi dibandingkan besarnya penghasilan atau jumlah harta yang dimiliki.

Karakter yang berkelas lebih terlihat melalui perilaku, etika, dan konsistensi dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar daripada simbol-simbol kemewahan.

Mengacu pada ulasan yang dipublikasikan oleh Expert Editor, terdapat tujuh tanda yang sering dikaitkan dengan orang yang memiliki kepribadian berkelas, terlepas dari status ekonomi atau kondisi keuangannya.

1. Anda lebih banyak mendengarkan

Apakah Anda benar-benar penasaran dengan apa yang orang lain katakan? Itulah ciri khas seseorang yang berkelas

Kepribadian berkelas memahami bahwa setiap orang memiliki sesuatu yang menarik untuk dibagikan jika Anda memberi mereka ruang untuk melakukannya.

Orang-orang ini tidak menyela dengan ceritanya sendiri atau memeriksa ponsel di tengah percakapan.

Sebaliknya akan melakukan kontak mata, mengangguk, dan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan bahwa dirinya terlibat.

2. Anda menjaga batasan tanpa bersikap kasar

Editor: Setyo Adi Nugroho
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